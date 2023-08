Luna august este momentul în care mulți români din diaspora se întorc în țară pentru a-și petrece concediul de odihnă. Cu toate acestea, se pare că unii dintre acești conducători auto lasă bunul simț și respectul pentru lege la graniță.

„Conduceam pe autostrada Pitesti-Bucuresti pe banda a doua, cu viteza maxima legala. Asfaltul- prost, denivelari, cum e si pe A1, si pe A2, ca la noi. Eram in depasire lunga, coloana de camioane pe dreapta. In spatele meu, un baiat cu numar de Germania imi dadea flash-uri la greu. O data, de doua ori. De obicei ma dau la o parte. las nebunii in durerea lor, dar de data asta nu am putut pentru ca pe dreapta erau niste camioane cu pepeni. Istetul s-a bagat in spatele meu, la un metru, si a inceput sa claxoneze. Era absolut turbat, cum rar mi-a fost dat sa vad. Agresiv, extrem de agresiv. Cand am putut i-am facut loc.

Am prieteni in Diaspora, o gramada. Ba chiar cred ca si eu o sa ajung pe acolo intr-o zi Stiu ca multi nu s-ar comporta niciodata ca gibonii. Niciodata! Ce am patit azi, am patit in trafic cu multi soferi din Romania. La fiecare drum pe autostrada. Dar am si eu o umila intrebare pentru multi dintre astia care se poarta asa: ce patiti, fratilor, cand ajungeti in tara? De la multi romani care traiesc acasa nu am pretentii, nu sunt pedepsiti cum trebuie de lege, nu stiu de frica Politiei, atat pot. Dar cei care vin din civilizatie... Ce va face sa uitati regulile din tara in care traiti? De ce acolo va purtati normal, iar aici altfel? E aerul de vina, o luati razna cand ajungeti la granita? Va spala cineva creierul, uitati brusc ce inseamna civilizatie si va manifestati ca marlanii care n-au iesit in viata lor din satul natal? De ce va purtati ca multi romani de aici?

De ce fac romanii asta, de ce sunt atat de agresivi? Din Diaspora sau nu...

E pura curiozitate.

Multumesc pentru raspuns.