Conflict în trafic degenerat într-un atac intenționat

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, incidentul s-a produs în data de 29 martie, în jurul orei 18:30. Un tânăr de 26 de ani, aflat la volan, ar fi avut o altercație în trafic cu un alt șofer. Situația a escaladat rapid, iar cel din urmă ar fi intrat deliberat cu autoturismul în mașina acestuia, de mai multe ori.

Impacturile repetate au dus la distrugerea aproape totală a autoturismului condus de bărbatul de 26 de ani, acesta devenind imposibil de utilizat.

Pasageră rănită în urma coliziunilor

În urma incidentului violent, o femeie de 29 de ani, pasageră în mașina avariată, a fost rănită, suferind mai multe leziuni. Aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale, în contextul coliziunilor repetate provocate intenționat.

Cazul a fost preluat de polițiștii Secției 14, care au demarat o anchetă pentru infracțiuni de distrugere, loviri sau alte violențe și tulburarea ordinii publice.

La data de 30 martie, oamenii legii au reușit identificarea și prinderea suspectului, un bărbat de 37 de ani. Acesta a fost condus la audieri, iar în baza probelor administrate a fost inițial reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt în desfășurare sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, urmând să fie stabilite toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.