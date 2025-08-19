”Suntem foarte departe de orice moment electoral în privința alegerilor parlamentare. Este normal ca AUR să se afle pe un trend ascendent pentru că este singurul partid de opoziție.

PNL-ul are primul ministru și atunci e normal să se erodeze cel mai mult, PSD-ul, de asemenea, este extrem de activ și de vizibil în guvernare și atunci se erodează, iar în București USR-ul nu e o surpriză că are un scor foarte mare pentru că, de asemenea, este fieful lor, este locul în care au obținut cele mai multe voturi. Deci, nu reprezintă neapărat o surpriză, reprezintă o normalitate.

AUR-ul fiind singurul partid de opoziție nu trebuie să facă foarte mult să se bucure, cel puțin în sondajele de opinie, de o intenție de vot crescută.

Contează foarte mult ce se întâmplă cu partidele de opoziție, cu partidul AUR și celelalte partide mai mici, dacă vor avea un candidat propriu sau vor susține unul dintre candidații care și-au anunțat până acum intenția de a intra în această cursă. Contează foarte mult dacă USR-ul va reuși să convingă PNL-ul să aibă un candidat unic, indiferent care va fi numele acestuia, contează foarte mult ce va face PSD și cu ce candidat va veni.

Din punctul meu de vedere, oricare dintre primii trei clasați în opțiunile de vot astăzi are șanse dacă lucrurile se învârt așa cum trebuie, adică cu o campanie extrem de bine constuită.

Din câte informații am cei de la USR își doresc ca alegerile din București să aibă loc cât mai rapid, tocmai pentru că sunt conștienți că la guvernare te erodezi.

Mie mi se pare puțin exagerată dorința lor pentru că în condițiile în care premierul Bolojan anunță mereu că avem o problemă uriașă din punct de vedere economic, nu cred că acele localități pentru că nu vorbim numai de București, sunt și președinti de Consilii Județene în anumite locuri care trebuie aleși și în multe alte primării, ar trebui să rezolve întâi anumite probleme economice, să mai întârziem puțin organizarea alegerilor și să mergem cu actualii primari interimari până la momentul respectiv pentru că nu cred că asta este cea mai mare problemă a României în momentul de față. Adică, ar fi niște sume colosale de cheltuit acum pentru organizarea acestor alegeri”, a declarat sociologul Vladimir Ionaș, în exclusivitate la Realitatea PLUS.