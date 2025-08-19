Surse de nivel înalt din cadrul administrației Trump indică faptul că directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, examinează un dosar secret privind anularea alegerilor prezidențiale din România, în decembrie 2024. Potrivit surselor citate de presa americană, echipa lui Joe Biden ar fi fost ajutată de Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu și Luminița Odobescu pentru a răsturna votul prezidențial. Realitatea PLUS i-a contactat pe cei trei pentru un punct de vedere, însă, deocamdată nu au răspuns. De altfel, liderul suveranist Călin Georgescu a declarat încă de luni că dosarul anulării alegerilor, pe care cel mai probabil le-ar fi câștigat, „se află și pe masa serviciilor de informații americane, cu autorii clar identificați”.