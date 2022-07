"Este clar pentru mine că situaţia nu se va schimba sub leadership-ul dumneavoastră - şi, prin urmare, aţi pierdut încrederea mea", a anunțat Sajid Javid în scrisoarea de demisie, pe care a postat-o pe Twitter, potrivit AFP.

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care. It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp

După câteva minute, şi-a anunţat demisia şi ministrul finanţelor, Rishi Sunak. "Publicul aşteaptă în mod legitim ca guvernul să se comporte cu seriozitate şi competenţă. Este posibil să fie ultima mea poziției guvernamentală, dar consider că merită să lupți pentru principii", a arătat el în scrisoarea de demisie publicată pe Twitter.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.



I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.



My letter to the Prime Minister below. pic.twitter.com/vZ1APB1ik1