Comediantul şi prezentatorul Russell Brand a fost acuzat de viol, agresiuni sexuale şi abuzuri emoţionale în timpul unei perioade de şapte ani, la apogeul faimei sale, transmite BBC.

Acuzaţiile au fost făcute în cadrul unei investigaţii comune a Sunday Times şi Channel 4 Dispatches.

Patru femei susţin că au fost agresate sexual între 2006 şi 2013.

La momentul presupuselor agresiuni, Brand era prezentator la BBC Radio 2, Channel 4 şi actor în filme de la Hollywood.

Alte afirmaţii făcute în cadrul anchetei includ acuzaţii privind comportamentul de control, abuziv şi prădător al lui Brand.

Investigaţia a fost publicată pe site-ul Sunday Times, în timp ce documentarul Dispatches va fi difuzat sâmbătă, la ora 21:00 BST, pe Channel 4.

Vineri, Russell Brand a publicat un videoclip în care a negat "acuzaţiile penale grave" despre care a spus că sunt pe cale să fie formulate împotriva sa.

Actorul şi comediantul a declarat că a primit scrisori de la o companie de televiziune şi de la un ziar, conţinând "o litanie" de "atacuri agresive".

În videoclipul, postat pe YouTube şi X, cunoscut anterior sub numele de Twitter, Brand a spus: "În mijlocul acestei litanii de atacuri uimitoare, mai degrabă baroce, se află câteva acuzaţii foarte grave pe care le resping cu desăvârşire. Aceste acuzaţii se referă la perioada în care lucram în mainstream, când apăream mereu în ziare, când eram în filme şi, aşa cum am scris pe larg în cărţile mele, am fost foarte, foarte promiscuu”.

"Acum, în timpul acelei perioade de promiscuitate, relaţiile pe care le-am avut au fost absolut, întotdeauna consensuale", a adăugat el.

Brand a declarat că a crezut că a fost subiectul unui "atac coordonat" şi că va cerceta problema, deoarece este "foarte, foarte serioasă".

El nu a menţionat numele companiei de televiziune sau al ziarului în videoclipul său.

Brand a fost gazda mai multor emisiuni radio şi TV pentru reţele precum Channel 4, MTV, Radio X şi BBC.

El şi-a început cariera ca comediant la începutul anilor 2000, dar a avut marea sa şansă câţiva ani mai târziu, ca prezentator al emisiunii Big Brother's Big Mouth de pe E4.

După ce profilul său a crescut, Brand a fost distribuit în filme de la Hollywood precum Forgetting Sarah Marshall, Get Him To The Greek şi Arthur.