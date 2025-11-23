„După un live normal, aveam niște informații pe care voiam să le prezint începând de luni seara, dar se pare că oamenii Statului Paralel au fost foarte deranjați și m-am trezit că toate conturile mele au dispărut: aveam unul principal, pe TikTok, de unde făceam live-urile, și două de rezervă, de care nu am transmis niciodată. Toate au fost banate.” a declarat Rizea, într-o intervenție în exclusivitate la Realitatea Plus.

Acesta susține că a revenit pe platformă cu un nou cont, deschis din Monaco, și promite noi dezvăluiri: „Statul P nu știe cu cine se pune. Am un nou cont și voi începe din această seară. Iar de mâine seară voi prezenta documente de la serviciile de informații americane care arată că Florian Coldea este creierul mafiei criptomonedelor.”

Solicitat de jurnaliștii Realitatea Plus să prezinte probe în sprijinul acuzațiilor sale, Cristian Rizea a precizat că acestea se vor regăsi pe canalele sale media.

Fostul deputat a mai precizat că are și dovezi despre traficul de arme din regiune: „De asemenea, voi prezenta documente despre traficul de arme din Ucraina, prin Moldova și România, cunosc la nivelul cel mai înalt cine din conducerea de la Chișinău coorodonează acest trafic de arme. Din păcate, Statul Paralel controlează încă totul în țară și încă sunt la butoane. Cei despre care am prezentat eu probe au dosare penale în România și Moldova, de asta sunt disperați. Vorbim despre

În declarațiile sale, Rizea îl acuză direct pe fostul general Florian Coldea și vorbește despre legăturile acestuia cu politicieni cunoscuți: „Mafia lui Coldea – oamenii trebuie să înțeleagă că Ponta și Ghișa sunt oamenii acestui personaj care controlează statul paralel. Scrie și presa internațională despre legăturile lui Ghiță cu Vučić, care este tot mai detestat de cetățenii sârbi.”

