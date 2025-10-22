Parchetul Curții de Apel București se derulează o ancheta cu privire la explozia din Rahova, iar Distrigaz abia la 3 zile distanță a început să facă săpături în jurul blocului distrus ca să stabilească adevărata cauză.

Infrastructura învechită a dus la explozii în lanț

La câteva luni distanță, o explozie asemănătoare s-a produs pe Bulevardul Dacia nr. 33, la intersecția cu Piața Romană. Blocul în care s-a produs deflagrația se afla într-un litigiu, iar proprietarul nu putea să evacueze locatarii, să demoleze și să vândă terenul unor afaceriști imobiliari. Cauza deflagrației a fost acumulare de gaz metan, unde s-au înregistrat 2 morți, 7 răniți, 20 de apartamente pulverizate, mașini parcate distruse, 46 de oameni rămași pe drumuri. Locatarii au spus că au sesizat compania de gaze că se simte miros. Responsabilitatea accidentului nu a fost definitiv stabilită. Deși cei de la Romgaz au susținut că scurgerea s-a produs de la robineții unui aragaz, aflat în apartamentul în care a fost epicentrul exploziei.

La începutul anului 2001, au fost puși sub acuzare doi angajați ai Romgaz, pentru vina de a fi remediat defectuos regulatorul de gaze al imobilului. Blocul s-a demolat, terenul vândut, iar în locul lui s-a ridicat un hotel.

În 2002 s-a produs o deflagrație la o clădire de pe Calea Victoriei. Și în acest caz, vina a fost tot a proprietarilor, care nu au avut grijă de instalații. „Așa a reieșit din ancheta Distrigaz. Nu au fost consultați și experți independenți”, ne-a declarat atunci Vasile Gherasim, fostul primar al Sectorului 1.

În 2003, s-a produs o explozie din cauza unei acumulări de gaze într-un bloc de lângă Piața Domenii, sectorul 1. Ancheta făcută de Distrigaz a comunicat procurorilor că de vină a fost Asociația de Locatari, care ar fi făcut o modificare la instalație.

La 2 ani distanță, s-a produs o nouă explozie în cartierul Colentina, pe str. Nicolae Apostol. Două persoane au murit, iar alte 7 au fost rănite și patru case distruse complet din cauza unei acumulări de gaze.

Explozia s-a produs la ora 6.50, când trei angajați ai unui atelier de încălțăminte improvizat într-un garaj au intrat și au aprins lumina. Scânteia a provocat deflagrația care a dărâmat pe loc patru case și a avariat încă patru. Una dintre acestea, făcută din chirpici, s-a dărâmat și a omorât doi tineri care locuiau cu chirie.

Locuitorii din zonă au declarat anchetatorilor că de o lună au tot sunat la Distrigaz. Au venit câteva echipe de intervenție, dar de fiecare dată altă echipă. Prima echipă a venit, a văzut că e vorba de o scurgere de gaze, a pus un manșon și a plecat, au susținut oamenii. Gazul bolborosea într-o baltă de apă de ploaie, așa că tot au insistat cu telefoanele. Au mai venit echipe, n-au dat de cap avariei, apoi s-a produs explozia.

În 2012, în noaptea de 18 spre 19 februarie, la Sighetul Marmației o acumulare de gaze a produs o deflagrație într-o discotecă. Șapte răniții au fost transportați cu un elicopter la spital. S-a început ancheta. În timp ce polițiștii, pompierii și cei de la compania de gaze se aflau în incintă, s-a produs a doua explozie. Au fost încă 10 persoane rănite: 3 poliţişti, 2 pompieri, 1 notar şi 4 civili. Apoi directorul general al companiei de gaz, victimă în explozie, a murit la spital.

Au fost trimise în judecată 10 persoane, dar și firma de gaz și Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei. În 2016, toţi cei condamnaţii în primele instanțe au scăpat de închisoare, unul fiind chiar achitat. Pentru polițistul rămas orb s-a acordat o despăgubire de 1,5 milioane euro, dar nu am date dacă a primit suma.