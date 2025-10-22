Aceasta acuză că apartamentele nu au fost verificate înainte de explozie, iar curentul nu a fost oprit. În tot acest timp, sunt clipe de disperare pentru locatarii blocului care a sărit în aer după ce au aflat că din proprietari, statul vrea să îi transforme în chiriași.

Între timp, anchetatorii au confirmat că pe țeava de gaze din exteriorul blocului a fost descoperită o fisură.

Administrator: „Nu a fost oprit curentul înainte de explozie!”

Statul vrea să le ia chirie proprietarilor din blocul distrus în explozie.

„Am ajuns din proprietari, chiriași. Să plătească chirie ei și copiii lor că reparăm noi blocul. Am muncit atât ca să achit apartamentul și acum vine un deștept de ministru să-mi spună mie să plătesc chirie. Nu avem nevoie de asemenea scârbe de oameni.”, a transmis unul dintre locatarii blocului.

Am ajuns în anii colectivizării: ne iau ce e al nostru și ne pun chiriași. Ce sa mai spun despre un ministru care habar n-are despre ce vorbește.”, a completat un alt locatar.

„Eu stau pe spate. Dacă nu plecam la muncă acum eram la morgă sau înmormântat.

S-a oprit curentul cu o zi înainte de explozie.

Mirosea puternic pe casa scării, am dat drumul la gaze atunci și am văzut ca sunt oprite, la două ore m-a sunat băiatul și mi-a zis că a sărit blocul în aer. Și acum am ajuns din proprietari chiriași.”, spun oamenii.

„Nu e corect, m-am mutat aici din 8- 83. Am plătit cu rată la CEC, la bancă, am plătit. Am pensia 3000 de lei. Cum să devenim chiriaș în propria casă? Din proprietar, chiriaș, vă gândeați? Păi, cum să fie așa?”, au zis oamenii.

Proprietarii apartamentelor distruse, umiliți de autorități

„Toate expertizele care se vor face sunt pe baza probelor ridicate. Mă refer la conducta de gaze care a fost ridicată și care într-adevăr avea o fisură în ea și celelalte cabluri electrice care au fost găsite lângă această conductă... se vor efectua expertizele de către cei mai buni experți din țară.”, a declarat un criminalist care se ocupă de caz.

„Investigația și cercetarea continuă. Este o echipă comună, compusă din colegi de la capitală, Institutul Național de Criminalistică și Direcția de Investigații Criminale.

Cercetarea la fața locului încă nu s-a finalizat. Se iau în calcul toate detaliile care au fost ridicate si toate indiciile care ne vor duce pe noi pentru a stabili o răspundere privind o persoană fizică sau juridică. În ceea ce privește audierile, de asemenea acestea sunt continuate și sunt audiați și locatari și persoane juridice care furnizau utilități în zonă.”, a declarat unul dintre anchetatori.