Cine sunt vinovații pentru explozia din Rahova? Val de nereguli din partea autorităților înainte de tragedie

Tragedia din Rahova
Val de nereguli din partea autorităților înainte de tragedia de la blocul din Rahova. Deși mai multe echipe au fost chemate de locatarii speriați de mirosul puternic de gaze, nimeni nu a făcut nimic ca să împiedice explozia devastatoare.

Responsabilii pentru tragedia din Rahova

Autoritățile care ar fi trebuit să împiedice tragedia din blocul din Rahova sunt: ANRE, Ministrul Energiei, Comisiile responsabile de energie și infrastructură energetică din Parlamentul României, ISU, DSU, Ministrul de Interne. 

Primele concluzii după tragedia de la Rahova. Cum s-a produs explozia?

-una dintre conductele de gaze ar fi fost fisurată, sursa scurgerilor de gaze a fost în afara blocului

-fisura din conducta de gaze din subteran a dus la scurgeri de gaz care s-au acumulat în subsolul imobilului

-țeava a fost avariată din cauza unui scurtcircuit la un cablu de electricitate aflat din apropiere, care s-a topit

-acumularea de gaz din subsol a urcat pe coloana verticală a blocului, la etajul 5 coloana de aerisire era înfundată

Deși robinetul de la intrarea în bloc era oprit, gazul s-a acumulat în apartament.