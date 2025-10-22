Responsabilii pentru tragedia din Rahova

Autoritățile care ar fi trebuit să împiedice tragedia din blocul din Rahova sunt: ANRE, Ministrul Energiei, Comisiile responsabile de energie și infrastructură energetică din Parlamentul României, ISU, DSU, Ministrul de Interne.

Primele concluzii după tragedia de la Rahova. Cum s-a produs explozia?

-una dintre conductele de gaze ar fi fost fisurată, sursa scurgerilor de gaze a fost în afara blocului

-fisura din conducta de gaze din subteran a dus la scurgeri de gaz care s-au acumulat în subsolul imobilului

-țeava a fost avariată din cauza unui scurtcircuit la un cablu de electricitate aflat din apropiere, care s-a topit

-acumularea de gaz din subsol a urcat pe coloana verticală a blocului, la etajul 5 coloana de aerisire era înfundată

Deși robinetul de la intrarea în bloc era oprit, gazul s-a acumulat în apartament.