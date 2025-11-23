«Toate sporurile din spitale sunt date la nivel maxim!», a afirmat vineri Ilie Bolojan.

"Această afirmaţie este falsă. În niciun spital public din România angajaţii nu primesc sporurile pentru condiţii de muncă la nivelul maxim. Motivul este simplu şi poate fi verificat oricând (...): atâta vreme cât sporurile sunt raportate la salariul de bază din 2018, niciun spor pentru condiţii de muncă nu atinge nivelul maxim legal”, a transmis federaţia „Solidaritatea Sanitară”.

Ei afirmă că, de fapt, majoritatea angajaţilor din sănătate au în prezent sporul pentru condiţii de muncă sub nivelul minim (care rezultă din raportarea procentuală a sporului la salariul de bază în plată) şi că toate sporurile pentru asigurarea continuităţii serviciilor medicale (turele de noapte, gărzile, lucrul în zilele nelucrătoare) se situează sub jumătate din nivelul lor legal.

O altă afirmaţie contrazisă de sindicalişti este aceea că ”Spitalele publice au un număr de angajaţi situat la nivelul maxim!”.

Potrivit Federaţiei ”Solidaritate Sanitară”, în prezent spitalele publice din România funcţionează cu un deficit de personal de 20%, adică lipsesc 53.463 de angajaţi.

”Este important de subliniat că acest deficit nu este calculat raportat la nivelul maxim al normativului de personal, ci la numărul de posturi aprobate, care este deja inferior normativului”, adaugă sindicaliştii.