'USLM va picheta Ministerul Finanțelor, la care am trimis deja două adrese să le explicăm situația din metrou și, totodată, vom avea o manifestație în fața Guvernului săptămâna viitoare, în care sper să mai avem o discuție cu domnul prim-ministru, pentru că am negociat cu dânsul la Ministerul Transporturilor în septembrie, octombrie și noiembrie anul trecut. Ce s-a întâmplat într-o lună? De ce se putea pe 27 noiembrie și nu se mai poate la 27 decembrie?', a afirmat, joi, liderul USLM, Marian Artimon.



Potrivit acestuia, ordonanța-trenuleț a anulat drepturile negociate de sindicat atât cu conducerea Metrorex timp de trei luni, cât și cu premierul Marcel Ciolacu, care le-a propus sindicaliștilor majorarea salariilor cu suma fixă de 1.050 de lei.

'Ce influențe are această ordonanță trenuleț? Nu se mai fac angajări, nu se mai fac promovări, nu se mai acordă drepturile negociate. Știți cu toții că am fost 3 luni într-o negociere. Ne-am înțeles într-un fel pe 27 noiembrie și Guvernul pe 31 decembrie prin ordonanța-trenuleț a anulat tot ceea ce am negociat. Această ordonanță este profund ilegală, încalcă o mulțime de legi. Legea dialogului social spune foarte clar: negocierile se fac între părți și părțile negociază liber. După ce ne-am înțeles, și cu sprijinul ministerului și cu înțelegerea ministrului de Finanțe și a prim-ministrului, acum ni se spune că nu mai e valabil ce am discutat și am înregistrat la ITM', a explicat Artimon, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că tarifele la metrou au crescut și astfel a fost îndeplinită condiția ca Metrorex să aibă venituri proprii pentru această indexare a salariilor, ceea ce nu a mai avut loc, sumele suplimentare ducându-se spre plata facturilor restante la firma de mentenanță și la utilități.

„Au crescut tarifele, s-a îndeplinit condiția pentru a putea avea venituri proprii ca să putem să indexăm salariile, că nu le creștem, le indexăm. (...) Orice salariat din țara asta care avea 3.000 de lei salariul mediu în 2023 a ajuns la 4.050 la 1 ianuarie, deci a câștigat o sumă de 1.050 lei. Același lucru am convenit și noi: ca fiecărui salariat Metrorex, la salariul de bază, să-i crească salariul cu 1.050 lei.”

În plus, angajații de la metrou au pierdut și tichetele de masă.



'Tichetele de masă - există o lege care le acordă, care spune că în niciun mod nu poate fi redusă valoarea acestor tichete. A venit o lege anul trecut ne-a luat dreptul, deși este ilegal și e Legea 296 care spune că nu poate să îți ia un drept pe care l-ai câștigat, iar acum a venit ordonanța, ordonanță care le permite unora să crească salariile la 40% dacă au făcut-o până în octombrie, iar altora, cum suntem noi, care nu am avut voie să creștem salarii în 2024, ne interzice.”

Liderul de sindicat a atras atenția că multe dintre problemele metroului sunt generate de decizii politice, un exemplu fiind Magistrala 5, care a costat cu 75% mai mult decât era calculat inițial.

Potrivit acestuia, activitatea de investiții 'a nenorocit metroul și nu din vina metroului, ci din vina celor care au decis să nu mai facă la timp Magistrala 5'.

Acesta a susținut că salariile la Metrorex nu sunt mari, sunt decente, avându-se în vedere condițiile de muncă și a atras atenția că orice stație de metrou în plus înseamnă o subvenție mai mare.

