Silvestru Șoșoacă a comentat Diana Sosoaca a reactionat violent in momentul in care a fost oprita de politie, când i s-a suspendat permisul de conducere pentru depășirea limitelor de viteză, fîn antiteză cu comportamentul său pașnic în timpul unui live cu carabinierii din Italia.

De asemenea, Silvestru Șoșoacă a indicat posibilitatea unui divorț, referindu-se la Diana Sosoaca drept "Viitoarea mea fosta soție". Mai mult decât atât, a făcut referiri la planurile sale politice de viitor, anunțând chiar crearea unui nou partid, și a subliniat faptul că în prezent partidul SOS este scindat între "Șosocari" și "Dianiști".

Realitatea Plus: Am vazut povestea din weekend cu permisul, cu viteza, cu politistii, cu aratul pe jos al politistilor, si am pus in antiteza ieri, ce cuminte a fost fosta dumneavoastra sotie in fata carabinierilor cand facea live. Are schimbari de comportament bruste?

Silvestru Sosoaca: Bineinteles, viitoarea mea fosta sotie e campioana la a-si bate joc de politia romana, in timp ce in alte state ia pozitia de drepti. Ati vazut, e rusinos. Pai, Diana, ori ai o pozitie a ta fata de toate autoritatile din lume, ori suntem cuminti si prin Romania, din doua una. Adica sa ne alegem, alba sau neagra, gri nu exista.

Realitatea Plus: In calitate de strateg al partidului, ati castigat sau ati pierdut din cearta asta casnica?

Silvestru Sosoaca: Pentru mine e ceva foarte jenant, nu consider ca am castigat ceva. Din contra, am pierdut familia.

Realitatea Plus: Dar partidul?

Silvestru Sosoaca: Partidul e sub 5% in mod clar, desi era foarte bine pozitionat din punct de vedere electoral. Acum lumea s-a lamurit, pentru ca Diana era varful de lance, si Diana acuma si-a dezvaluit adevaratul caracter, din ce in ce mai multi oameni o vad si o abandoneaza. Sansa SOS-istilor este sa se regrupeze rapid pe o platforma noua pe care o fac eu, e in lucru. Pana nu o concretizez la Tribunalul Bucuresti nu pot iesi nicaieri. Asadar SOS acum e in deriva.

Realitatea Plus: Deci va despartiti?

Silvestru Sosoaca: Da, Sosocarii si Dianistii. Domnul de la Cluj se declara un Sosocar. Nu, este un Dianist din pacate, pentru ca a ramas in preajma Dianei, desi la inceputul discutiilor dintre mine si Diana a incercat sa ne impace. Nu i-a iesit nimic

Realitatea Plus: Ma uitam pe o postare a viitoarei foste dumneavoastra sotii. Ii zice La Multi Ani lui Luis Lazarus, „fratele vietii mele”

Silvestru Sosoaca: Joc de cuvinte, ce sa facem. Omul acesta face business cu ea, ea e multumita ca are o platforma care o mai baga in seama, o simbioza acolo, treaba lor. Eu i-am propus sa fie locul doi la europarlamentare, dar recunostiinta lui e zero, iata orchestreaza emisiuni tv impotriva mea. Rusine Luiz Lazarus, de ziua ta!

