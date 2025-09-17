Sibieni, luați prin surprindere de un amplu exercițiu militar. Oamenii nu și-au mai găsit autoturismele lăsate peste noapte în parcare

Autoritățile susțin că au distribuit fluturasi in care anuntau exercitiul
Un exercițiu militar de amploare care are loc la Sibiu i-a nemulțumit pe mai mulți locuitori ai orașului. Oamenii au reclamat pe rețelele de socializare faptul că mai multe autoturisme parcate regulamentar au fost ridicate pentru desfășurarea activităților militare. Reprezentanții unităților militare susțin că ar distribuit fluturași în care anunțau necesitatea mutării autoturismelor pentru derularea exercițiului de pregătire a populației, economiei și a teritoriului pentru apărare.

Locuitorii din Sibiu au reacționat cu indignare după ce nu și-au mai găsit autoturisme parcate regulamentar, iar ulterior au aflat că acestea au fost mutate în contextul desfășurării exercițiului militar MOBEX SB-MS-25, scrie Ora de Sibiu. Evenimentul, organizat între 15 și 19 septembrie de autoritățile centrale și Garnizoana Sibiu, a presupus eliberarea unor zone de parcare din oraș pentru desfășurarea activităților militare.

Deși reprezentanții unităților militare au distribuit flyere pe parbrizele mașinilor, unii șoferi susțin că nu au fost informați corespunzător. Un cetățean a relatat că s-a trezit fără mașină în parcarea publică obișnuită, crezând inițial că a fost furată. După ore de căutări, a aflat că fusese mutată de Poliția Locală pe o altă stradă.

„Situația este cel puțin abuzivă și a fost gestionată în cel mai josnic fel. Suntem șocați, toți cei care am respectat legea și nu am parcat niciodată pe locuri necuvenite,” a declarat sibianul.

Primăria Sibiu a transmis că relocarea mașinilor s-a făcut pentru buna desfășurare a exercițiului, iar cetățenii pot afla unde se află autoturismele apelând Dispeceratul Poliției Locale.

Exercițiul MOBEX continuă până pe 19 septembrie, iar autoritățile le recomandă șoferilor să fie atenți la semnalizările din teren și să consulte informațiile oficiale.