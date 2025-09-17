Locuitorii din Sibiu au reacționat cu indignare după ce nu și-au mai găsit autoturisme parcate regulamentar, iar ulterior au aflat că acestea au fost mutate în contextul desfășurării exercițiului militar MOBEX SB-MS-25, scrie Ora de Sibiu. Evenimentul, organizat între 15 și 19 septembrie de autoritățile centrale și Garnizoana Sibiu, a presupus eliberarea unor zone de parcare din oraș pentru desfășurarea activităților militare.

Deși reprezentanții unităților militare au distribuit flyere pe parbrizele mașinilor, unii șoferi susțin că nu au fost informați corespunzător. Un cetățean a relatat că s-a trezit fără mașină în parcarea publică obișnuită, crezând inițial că a fost furată. După ore de căutări, a aflat că fusese mutată de Poliția Locală pe o altă stradă.

„Situația este cel puțin abuzivă și a fost gestionată în cel mai josnic fel. Suntem șocați, toți cei care am respectat legea și nu am parcat niciodată pe locuri necuvenite,” a declarat sibianul.

Primăria Sibiu a transmis că relocarea mașinilor s-a făcut pentru buna desfășurare a exercițiului, iar cetățenii pot afla unde se află autoturismele apelând Dispeceratul Poliției Locale.

Exercițiul MOBEX continuă până pe 19 septembrie, iar autoritățile le recomandă șoferilor să fie atenți la semnalizările din teren și să consulte informațiile oficiale.