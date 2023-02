Propunerea legislativă are ca obiect completarea art. 91 alin. (3) din Legea 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să nu se poată dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pentru infracţiunea de ucidere din culpă, dacă aceasta a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul fără permis de conducere sau a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe

Conform expunerii de motive, a proiectului, la nivelul UE, numărul deceselor cauzate de accidente rutiere în 2021 a crescut cu 5% faţă de anul precedent, deşi comparaţiile cu 2020 sunt puternic influenţate de tiparele de trafic din fiecare ţară pe perioada pandemiei. Între 2019 şi 2020, numărul deceselor cauzate de accidente rutiere a scăzut cu 17%.

Clasamentul global al ratelor mortalităţii pe ţări nu s-a schimbat în mod semnificativ, cele mai sigure drumuri aflându-se în Suedia (18 decese la un milion de locuitori), în timp ce România (93/milion) a raportat cea mai mare rată în 2021 din UE. Media UE a fost de 44 de decese din accidente rutiere la un milion de locuitori.

„Este necesară completarea legii care să aibă următoarele efecte:

Să ocrotească relaţiile sociale referitoare la dreptul la viaţă prin aplicarea unor sancţiuni adecvate în raport cu gravitatea faptei de ucidere din culpă reţinută în concurs cu infracţiunea de conducere fără permis sau cu cea de conducere sub influenţa alcoolului ori a substanţelor psiho-active. Aplicarea sancţiunii este necesară pentru disciplinarea conduitei destinatarilor legii.

Să creeze premisele reducerii incidenţei accidentelor rutiere soldate cu ucidere din culpă în concurs cu infracţiunea de conducere fără permis sau cu cea de conducere sub influenţa alcoolului ori a substanţelor psiho-active.

Să determine schimbarea atitudinii destinatarilor legii penale faţă de valorile sociale prin funcţia preventiv-educativă de a forma conştiinţa specifică de respect pentru valorile sociale constituite în jurul dreptului la viaţă şi integritate ale persoanei, ocrotite de legea penală”, mai arată expunerea de motive a iniţiativei legislative.

Senatul a votat proiectul, aflat în procedură de urgenţă în Parlament, în calitate de prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaţilor.