Uneori, cel mai periculos tip de fost nu e cel care te uită, ci cel care își amintește de tine selectiv.

Îți scrie, te caută, te face să crezi că poate mai există „un noi” — dar când vine vorba să se implice cu adevărat, brusc are altceva mai important de făcut.

Psihologii numesc asta ambivalență relațională — un comportament în care cineva oscilează între apropiere și distanțare, păstrându-te aproape, dar nu prea aproape.

1. Apare când viața lui e pustie, dispare când e plină

Nu te caută constant, ci doar în momente de singurătate sau plictiseală.

Când are o viață socială activă, un nou flirt sau e prins în muncă, dispare fără explicații.

– Analiza psihologică: Este un tipar de atașament evitant, unde conexiunea există doar atâta timp cât nu cere efort sau responsabilitate.

2. Mesajele lui sunt ca o loterie

Uneori îți trimite texte calde, emoționale. Alteori, abia răspunde cu două cuvinte.

E ca și cum ar testa terenul: „Mai e acolo, disponibilă, dacă am nevoie?”.

– Psihologic: Asta îți menține creierul într-o stare de incertitudine, ceea ce paradoxal, te face mai dependentă de contactul lui (efectul „dopamine hit”).

3. Te caută la ore nepotrivite

Telefonul lui sună doar după miezul nopții, sau când are chef să vorbească, nu când ai tu nevoie.

– Psihologic: E o strategie inconștientă de a te păstra ca plan B — acces facil, zero obligații.

4. Îți amintește lucrurile frumoase, dar evită discuțiile serioase

Îți spune cât de bine v-ați simțit în vacanța aia sau cât de frumoasă erai în rochia roșie… dar dacă încerci să întrebi „Și noi ce suntem acum?”, schimbă subiectul.

– Psihologic: Nostalgia e un instrument de manipulare emoțională — îți reactivează atașamentul fără a oferi un prezent concret.

5. Îți spune că nu e pregătit, dar se comportă ca și cum ar fi

Vrea să vă vedeți, să vă îmbrățișați, să flirtați… dar dacă discuția alunecă spre o relație, ridică zidul.

– Psihologic: Este „intimitate controlată” — vrea apropiere emoțională și fizică fără obligația unui angajament.

Continuarea Aici