Șeful Serviciului Arme din cadrul Poliției Timiș, implicat într-un scandal monstru. Cum se apără polițistul

Caz halucinant la Timișoara. Șeful Serviciului Arme din cadrul Poliției Timiș a fost înregistrat în timp ce discuta despre deschiderea unui salon de videochat. Acesta se apără și spune că lucra sub acoperire. În plus, bărbatul mai este acuzat de șantaj și hărțuire de către fosta amantă, relatează Realitatea PLUS.

