Voineag a anunțat că, în ultimii doi ani, procurorii DNA au formulat acuzații față de ”undeva la 70 de persoane” din cadrul ANAF și Vamă.

”Am avut doar patru sesizări la nivelul anului trecut din partea ANAF, patru sesizări pe întreg anul trecut. Toate instituțiile cu atribuții de control, undeva la 36-37 de sesizări pe an. Imaginați-vă că noi totuși avem un flux de 1.800 – 2.000 de dosare pe an pe care le deschidem”, a declarat Marius Voineag.

„Și noi am avut o surpriză. Ne-am fi așteptat la mai multe sesizări”

Întrebat care crede că este explicația pentru care doar patru sesizări s-au făcut la DNA de către ANAF, procurorul-șef al DNA a afirmat: ”Și pentru noi a fost o surpriză neplăcută. DNA nu se ocupă de investigație în ceea ce privește evaziunea fiscală și m-aș fi așteptat la mult mai multe. Să sperăm că măcar pe viitor lucrurile se vor îmbunătăți”.

Voineag a explicat că procurorii au instrumentat șapte dosare de mare evaziune fiscală.

”Avem prejudicii între 18 și 96 de milioane de lei la fiecare dintre aceste dosare”, a explicat șeful DNA, precizând că, la dosarul cu prejudiciu de 96 de milioane de lei, s-au pus sechestre asiguratorii până la suma de 60 de milioane de lei.

Stăm destul de bine în ceea ce privește măsurile asiguratorii”, a adăugat procurorul-șef al DNA.

Întrebat dacă dintre angajații ANAF care ”nu văd marea evaziune” au fost vizate persoane, șeful DNA a afirmat: ”DNA și-a făcut foarte bine treaba în ceea ce privește combaterea corupției în cadrul unor astfel de instituții. Avem undeva la 70 de persoane, în ultimii doi ani, cu acuzații formulate din cadrul ANAF și Vamă, cu minim 40 de măsuri preventive”.

Șeful Fiscului Giurgiu, „călăuză” pentru evazioniști

Voineag s-a referit la cazul unui șef de la AJFP Giurgiu ”care reușea să facă șterse datorii de zeci de milioane de lei, contra unei mite de zeci de mii de lei”.

Voineag a explicat că șeful respectiv, cu alți angajați, învăța oamenii de afaceri să-și mute sediul social dintr-o parte în alta, iar în timpul operațiunilor, datoriile firmei nu mai erau trecute pe noul sediu.

”Cineva încasa ca să facă șterse niște datorii, care ele la un moment dat figurează undeva”, a explicat Voineag.

Legea 126/2024 stipulează că sunt de competența Direcției Naționale Anticorupție, indiferent de calitatea persoanei, infracțiunile prevăzute la art. 8, 9 și 9^2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, dacă în cauză, indiferent de numărul infracțiunilor concurente, s-a produs o pagubă materială mai mare de 10 milioane de lei.