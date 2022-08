"Am avut astăzi o discuţie cu directorul general al Administraţiei Naţionale \"Apele Române\", domnul Gabriel Francisc Ştika, despre incidentul în care acesta a fost implicat în data de 11 august 2022. Astfel, în urma discuţiei, am decis ca începând de luni, 29 august, A.N. Apele Române să fie condusă de domnul Sorin Lucaci", a declarat Barna Tanczos, ministrul de resort.

Directorul de la Apele Române, Gabriel Francisc Stika (PSD), a fost oprit de polițiști la volanul mașinii, deși avea permisul de conducere suspendat, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Potrivit acestora, în cauză s-ar fi deschis un dosar penal.

Sorin Lucaci este inginer de drumuri, în perioada 2011-2012 fiind director general al DRDP Timişoara, iar apoi director la Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Banat.