"Nu este nimic deosebit față de alte alegeri, când am fost sesizați de anumite afișe electorale ale unui anumit candidat plasate în diverse jocuri din țară care nu aveau cod de identificare. Acest lucru este ilegal, ne-am sesizat și am transmis organelor de urmărire penale să facă verificări, să vadă unde au fost imprimate, cine le-a comandat și plătit și să se stabilească legătura de cauzalitate dintre cel care le-a comandat și candidatul respectiv", a afirmat șeful AEP, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente a mai precizat că instituţia pe care o conduce a făcut o adresă către ANAF în care solicită informaţii despre sumele de bani primite de influenceri pe reţelele sociale de la competitori electorali.

