Agenția Națională de Integritate a anunțat luni, 9 ianuarie, că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către CONSTANTIN-FLORIN MITULEȚU BUICĂ a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de Președinte al Autorității Electorale Permanente a emis, aprobat și semnat un număr de 9 acte materiale prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru cumnata acestuia, care a fost încadrată la Cabinetul Vicepreședintelui Autorității Electorale Permanente pe funcția de consilier.

Șeful Agenției Electorale Permanente (AEP) Constantin Mitulețu Buică este acuzat de ANI că și-ar fi numit cumnata într-o funcție din instituție. Sesizarea a fost făcută în anul 2021 de către un fost director al Autorității Electorale Permanente în care indica faptul că președintele AEP și-ar fi numit cumnata în funcția de consilier la Biroul teritorial din Dolj.

Constantin Mitulețu Buică neagă acuzațiile și spune că va contesta raportul emis de către Agenția Națională de Integritate.

"Este un raport ANI pe care l-am primit in decembrie 2022, in care sunt doua etape. Etapa cu privire la conflict de interese administrativ, in care spune ca nu este nicio problema, si o sesizare catre Parchetul General cu privire la o suspiciune ca as fi favorizat o persoana, ruda pana la gradul al doilea. In saptamana care urmeaza voi depune o contestati la Raportul ANI, in care voi solicita mai multe lucruri pe parcurusl intregului proces, iar in momentul in care voi fi chemat in cadrul unui proces penal voi spune concluzii cu privire la legalitatea sesizarii deoarece in continuare consider ca nu exista niciun impediment. Atata timp cat administrativ nu exista pana la gradul al doilea, nu inteleg de ce ar exista si pe latura penala nerespectarea dispozitiilor legale. Bineinteles e o simpla sesizare a unui inspector de integritate in care ma voi apara in continuare. A lucrat (cumnata - n.r.) la cabinetul unui demnitar in functie temporara, nu in cadrul AEP. Activitatea anterioara (a recomandat-o - n.r.) pe care a avut-o si implicarea de care a dat dovada pe timpul exercitarii activitatii in cadrul Autoritatii. Din punct de vedere administrativ, tot circuitul a fost legal. Vom vedea si in latura penala daca exista o incalcare. Pana la gradul al doilea. La cabinetul demnitarului poti numi pana la gradul 1 fara nicio problema sia sta a constatat si ANI ca pe linia aceasta nu este nicio problema.A detinut functia de consilier parlamentar (cumnata - n.r.). Are toate studiile pentru a lucra la un cabinet parlamentar. Ultimele studii - un masterat pe penal la Universitatea din Craiova", a declarat șeful AEP, duminică, în exclusivitate la Realitatea PLUS.

Potrivit ANI, acesta a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază. Mitulețu-Buică a încălcat următoarele prevederi legale:

- art. 79, alin. (1), lit. a) și c) și alin.(2) din Legea nr. 161/2003 , potrivit căruia „(1) Funcționarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situații: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice și juridice cu care are relații cu caracter patrimonial; c) interesele sale patrimoniale, ale soțului sau rudelor sale de gradul I pot influența deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcției publice. (2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct.;

- art. 178, alin. (2) din Legea nr. 95/2006 , potrivit căruia „Constituie conflict de interese: a) deţinerea de către manager persoană fizică, (...) de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii cu caracter patrimonial cu spitalul la care persoana în cauză exercită funcţia de manager. Dispoziţia de mai sus se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către soţul/soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei în cauză.”;

- art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006 , potrivit căruia „Dispoziţiile (...) art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, (...) din spitalele publice.”;

art. 3, alin. (1), lit. a) din H.G. nr.857/2017, potrivit căruia „ (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul creşterii ovinelor şi caprinelor şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:Diviziunea 01 Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; Grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; Grupa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; Clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; Grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; Clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; Clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; Grupa 014 Creşterea animalelor; Clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; Clasa 0142 Creşterea altor bovine; Clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; Clasa 0149 Creşterea altor animale; Grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; Grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; Clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; Clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; Clasa 0163 Activităţi după recoltare; Clasa 0164 Pregătirea seminţelor.";

- art. 34, lit. a) din Legea nr.45/2009 , potrivit căruia „Unitățile de cercetare dezvoltare din domeniul agricol, organizate ca instituții de drept public, sunt persoane juridice române care au ca obiect principal activitatea de cercetare dezvoltare și se supun următoarelor reglementări: a) conducerea acestora se exercită de consiliul de administrație, din care fac parte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, un reprezentant ASAS, președintele consiliului științific, directorul unității, care este și președinte al consiliului de administrație și specialiști în domeniu din cadrul unității. Consiliul de administrație este format dintr-un număr de 5 membri la instituții și stațiuni și 9 membri la institutele naționale. Numirea și revocarea membrilor consiliului de administrație se face prin decizie a președintelui ASAS. Pentru activitatea desfășurată în calitate de membri ai consiliului de administrație, aceștia pot beneficia de o indemnizație lunară stabilită de președintele ASAS, dar nu mai mult de 10% din salariul de bază al directorului unității, în funcție de resursele financiare disponibile.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (...)”.





„Persoana (...) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.