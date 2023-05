Pe surse stim ca PSD ar intentiona sa il nu il mentina pe Grindeanu in viitorul Executiv, la Transporturi, minister pe care il conduce si in prezent.

Marian Neacșu (PSD) deține funcția de secretar general al Guvernului (SGG), fiind numit in aceasta functie in luna decembrie a anului trecut printr-o decizie a premierului in functie Nicolae Ciuca (PSD).

In prezent se dau lupte grele in interiorul Coaliieie inainte de rotativa care va duce la schimbarea premierilor si a ministrilor din Guvern. Acesta este si motivul pentru care PNL și PSD fac sedințe paralele, in care decid cine va pleca acasa si cine va intra in noul Cabinet care va fi condus de Marcel Ciolacu.

Ce este cert pana in momentul de fata este că vor aparea noi nume la Palatul Victoria, lucru confirmat insusi de liderul PNL Nicolae Ciuca.