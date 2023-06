UPDATE: Kelemen Hunor a iesit cu declaratii in fata jurnalistilor aflati la Guvern: "Trebuie sa respectam protocolul, trebuie sa repectam acordul dat, trebuie sa fie un mesaj din partea liderilor politici catre societate, indiferent daca a trecut un an si jumatate isi vor respecta cuvantul dat.

Asta a fost principiul de la care am plecat, am solicitat respectarea acordului.

Am spus ca in momentul in care am semnat acest acord ne-am asumat raspunderea guvernarii pana in 2024 si am avut rezultate. Nu am avut niciun motiv sa spunem ca nu suntem capabili sa conducem ministerul Dezvoltarii si Mediului.

Colegii mei mi-au dat acest mandat, sa cerem respectarea acordului.

Daca ramanem cu Dezvoltare si ceva similar cu Mediu, putem sa discutam. Am transmis care este oferta noastra.

Nu ne-am ridicat de la masa, discutam in continuare, exista un acord de colitie.

Nu am plecat de la masa, discutam in continuare. Majoritatea exista in acest moment, o majoritate solida. Majoritate va exista si fara noi.

Dupa cate stiu eu, pentru PNL prima optiune e respectarea protocolului. Eu asa stiu."

Marcel Ciolacu arunca bomba: social-democratii vor ca UDMR sa ramina la guvernare si le ofera Energia si Fondurile Europene. Dupa sedinta de la Vila Lac, presedintele PSD a plecat la Palatul Victoria, unde de o ora au loc discutii cruciale cu ceilalti lideri ai coalitiei: Nicolae Ciuca si Kelemen Hunor, pentru a stabili detaliile rotativei guvernamentale. Pe surse, premierul Nicolae Ciuca isi va depune mandatul maine dimineata.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat duminică, după discuţii cu membri ai conducerii partidului, că PSD doreşte să continue colaborarea cu UDMR la guvernare, propunerea social-democraţilor fiind ca UDMR că preia ministerele Energiei şi Fondurilor Europene.

”A fost o discuţie pentru a continua colaborarea cu UDMR”, a afirmat Ciolacu.

El a precizat că discuţiile au fost mult mai ample şi că ”s-a intrat un pic si în programul de guvernare”.

Ciolacu a prezentat şi propunerea cu care va merge la întâlnirea cu liderul PNL, premierul Nicolae Ciucă, şi cu liderul UDMR Kelemen Hunor.

”UDMR să preia ministerele Eneergiei şi Fondurilor Europene, ministere importante. Din câte cunoaştem, au şi persoanele potrivite pentru conducerea acestor ministere”, a declarat liderul PSD, care ar urma să preia postul de premier.