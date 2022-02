● A FOST cutremur in ROMANIA! Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut! Seismologii avertizeaza.

Chestionarul este adresat părinților.

Amintim că Edupedu.ro a scris că Sorin Cîmpeanu a avansat ideea organizării anului școlar pe trimestre și că școala va putea începe pe 5 septembrie în anul școlar viitor și se va încheia pe 16 iunie. Semestrele au fost introduse în 1998 de ministrul de atunci al Educației, Andrei Marga.

„Având în vedere discuțiile din spațiul public cu privire la eventualele modificări ale structurii anului școlar (numărul total de zile / an școlar, respectiv trecerea de la semestre la trimestre), Federația Națională a Părinților a decis să lanseze un sondaj pentru a vedea percepția părinților referitor la propunerile făcute de Ministerul Educației”, se arată în sondajul amintit anterior.

- Considerați că este benefică pentru sistemul educațional trecerea de la semestre la trimestre?

- Considerați că începerea anului școlar pentru elevi, în data de 5 septembrie 2022 (conform declarațiilor domnului ministru al educației), aduce beneficii sistemului de educație?

- Sunteți de părere că durata actuală a anului școlar este suficientă pentru parcurgerea și dobândirea competențelor-cheie din programele școlare?

- Considerați că structura anului școlar trebuie să țină cont de solicitările patronatelor din turism?

- În opinia dumneavoastră, ofertele manualelor școlare cumpărate de Ministerul Educației și distribuite gratuit elevilor ar trebui însoțite și de auxiliarele/caietele de lucru?

Structura anului şcolar viitor, proiect:

Părinții trebuie să specifice mediul de proveniență, genul, nivelul studiilor, ciclul de învățământ al copilului și județul.

Link-ul formularului este AICI.

Mai amintim că ministrul Educației a declarat că „este nenatural să ai o împărțire pe semestre” și că nu a aflat de ce s-a renunțat la organizarea pe trimestre: „Nu a știut nimeni să explice, dacă puteți să ne sprijiniți să aflăm vreo explicație, eu, Ministerul Educației, nu am reușit să aflu de ce s-a renunțat la organizarea pe trimestre și s-a trecut la organizarea pe semestre, precum în mediul universitar, care are cu totul și cu totul alt specific. Nu am înțeles care sunt avantajele”.

Tot atunci, Sorin Cîmpeanu a mai spus că la sfârșitul fiecărei secțiuni, semestru sau trimestru, elevii vor da o evaluare și că „vom vedea care sunt tipurile cele mai potrivite de evaluare”.