Dacian Cioloș a fost acuzat în repetate rânduri că face jocurile Franței în România, mai ales pentru că a fost susținut de Macron la șefia grupului politic Renew Europe din Parlamentul European. Într-un interviu, Călin Georgescu spunea despre Dacian Cioloș că a semnat un act, „criminal”.

Sub presiunea găștii soroșiste, Dacian Cioloș ar putea primi o funcție diplomatică de mare importanță. O spun sursele, care transmit că politicianului i s-a rezervat postul de ambasador al României la Uniunea Europeană. Luminița Odobescu a ocupat această funcție până în 2021, când a fost rechemată de Klaus Iohannis. După ce aceasta a devenit consilier prezidențial, ambasadoare la UE a fost numită Iulia Matei.

Un taximetrist care a refuzat să îl ia pe Dacian Cioloș de la aeroport a fost amendat cu 500 de lei

Dacă va primi funcția, nu ar fi pentru prima oară când Dacian Cioloș merge în forurile Uniunii să reprezinte România. Politicianul a fost ales comisar european pe agricultură în februarie 2010. Chiar dacă numirea sa a fost criticată de mai multe state, un cotidian francez îi aducea laude și spunea că Franța va avea din acel moment doi comisari europeni. Totul, în ideea că Dacian Cioloș avea să reprezinte în realitate interesele francezilor. La scurt timp după numirea sa a izbucnit chiar și un protest al agricultorilor în România.

Chiar dacă Cioloș se lăuda cu faptul că a lucrat la creșterea subvențiilor pentru agricultorii din Europa de Est, numeroase voci spun că până la finalul mandatului său nu s-a înregistrat nicio acțiune notabilă. De altfel, până și Călin Georgescu a vorbit despre intervențiile distructive ale lui Cioloș în agricultură. Printre acestea se numără faptul că le-a dat străinilor mână liberă să cumpere terenuri în țara noastră.

După ce a ocupat postul de comisar, fostul premier a trecut din nou pe la Bruxelles, unde a fost timp de doi ani președintele grupului Renew. Pentru acest post a fost susținut direct de Emmanuel Macron și de unele formațiuni progresist-soroșiste. Cioloș a sprijinit și numirea Laurei Codruța Kovesi la șefia parchetului European.

Legăturile lui Cioloș cu Franța și oamenii lui Soroș au fost analizate în repetate rânduri de presă, mai ales pentru că politicianul și-a făcut studiile în Franța. A plecat acolo la mijlocul anilor '90, cu o bursă guvernamentală oferită de statul francez la Rennes și Montpellier. Tot în acea perioadă a lucrat pentru prima oară la Comisia Europeană, ca stagiar.

Cum au acaparat tehnocrații Guvernul lui Bolojan. Cioloș are mai mulți oameni în Executiv decât PNL