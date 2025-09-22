Mai mulți miniștri din actualul Executiv, în fruntea căruia se află liberalul Ilie Bolojan, fac parte din cercul restrâns al lui Dacian Cioloș. Printre ei se numără și ministrul Mediului, Diana Buzuoianu, care și-a început cariera politică în partidul PLUS.

La rândul său, actuala șefă de la Externe, Oana Țoiu, a intrat în politică prin intermediul partidului fondat de Cioloș. În plus, aceasta l-a numit director de cabinet pe Alin Nicuța, fostul șef al cancelariei preimierului tehnocrat.

Și ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, este un apropiat al lui Dacian Cioloș, care s-a lansat în politică tot prin intermediul partidului PLUS.

De asemenea, și ministrul Muncii, Florin Manole, a făcut parte din partidul înființat de Cioloș, care se pare că acum are mai mulți miniști și oameni în funcții cheie în Guvernul Bolojan decât PNL, partidul condus de actualul premier al României.