Anchetele demarate după moartea micuței de 2 ani, trebuie acum să stabilească dacă medicii din clinică au cerut suficient de repede ajutor la 112. Tatăl Sarei susține că telefoanele s-ar fi dat după ce micuța a murit. El mai susţine că reprezentanţii clinicii ar fi chemat avocatul înainte ca aceștia să afle că fetiţa lor deja murise în încercarea de a mușamaliza totul.

În seara tragediei, s-au făcut trei solicitări la numărul de urgență. Primul apel a fost făcut la ora 18.41, iar cel de-al doilea a venit 10 minute mai târziu, la 18.51. Ambele au fost pentru a solicita un echipaj medical pentru o persoană inconștientă, intrată în stop cardiorespirator.

Aceste apeluri au fost direcționate către ISU, către ambulanță și către poliție, de cei din dispeceratul STS. O oră și 10 minute mai târziu, la ora 19.49, un alt apel la 112 a solicitat un echipaj de poliție în legătură cu același caz, mai menționează cei de la STS, care spun că apelul de asemenea a fost transferat către Poliție, ISU și Ambulanță, conform metodologiei care se aplică în astfel de cazuri.

Tatăl fetiţei a mai precizat că aceasta avea o infecţie la dinţi şi de aceea au mers cu ea la clinică. El a adăugat că mai fuseseră în urmă cu câteva luni pentru tratament similar şi atunci nu a fost nicio problemă.

Potrivit mamei micuței, la ora 17:06 ar fi început procedura, și la 17:30, Sara ar fi intrat în stop cardiorespirator. Clinica în care fetița a murit, care funcționa fără autorizație este deținută de un medic dentist care mai are alte patru unități în București, și care a deschis de curând un centru specializat pe sedare profundă, cu o investiție de peste un milion de euro.

Fetița a fost înmormântată în lacrimi și durere, iar mama, aflată în stare de șoc nu a putut participa la funeralii.

După această tragedie, ministrul Alexandru Rogobete propune ca anumite intervenții stomatologice care necesită anestezie generală să fie efectuate în ambulatoriile spitalelor publice de urgență și să fie decontate de stat. În cazul unor complicații, pacienții ar putea fi preluați mult mai ușor de specialiști.