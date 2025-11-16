Anchetele demarate după moartea micuței de 2 ani, trebuie acum să stabilească dacă medicii din clinică au cerut suficient de repede ajutor la 112. Tatăl Sarei susține că telefoanele s-ar fi dat după ce micuța a murit. El mai susţine că reprezentanţii clinicii ar fi chemat avocatul înainte ca aceștia să afle că fetiţa lor deja murise în încercarea de a mușamaliza totul.
În seara tragediei, s-au făcut trei solicitări la numărul de urgență. Primul apel a fost făcut la ora 18.41, iar cel de-al doilea a venit 10 minute mai târziu, la 18.51. Ambele au fost pentru a solicita un echipaj medical pentru o persoană inconștientă, intrată în stop cardiorespirator.
Aceste apeluri au fost direcționate către ISU, către ambulanță și către poliție, de cei din dispeceratul STS. O oră și 10 minute mai târziu, la ora 19.49, un alt apel la 112 a solicitat un echipaj de poliție în legătură cu același caz, mai menționează cei de la STS, care spun că apelul de asemenea a fost transferat către Poliție, ISU și Ambulanță, conform metodologiei care se aplică în astfel de cazuri.
Tatăl fetiţei a mai precizat că aceasta avea o infecţie la dinţi şi de aceea au mers cu ea la clinică. El a adăugat că mai fuseseră în urmă cu câteva luni pentru tratament similar şi atunci nu a fost nicio problemă.
Potrivit mamei micuței, la ora 17:06 ar fi început procedura, și la 17:30, Sara ar fi intrat în stop cardiorespirator. Clinica în care fetița a murit, care funcționa fără autorizație este deținută de un medic dentist care mai are alte patru unități în București, și care a deschis de curând un centru specializat pe sedare profundă, cu o investiție de peste un milion de euro.
Fetița a fost înmormântată în lacrimi și durere, iar mama, aflată în stare de șoc nu a putut participa la funeralii.