Se amână pronunțarea în dosarul lui Călin Georgescu până luna viitoare

Magistrații au amânat verdictul în cazul lui Călin Georgescu pentru data de 9 decembrie. Abia la două zile după alegerile pentru Primaria Capitalei, judecatorii vor decide dacă va incepe procesul pe fond sau dacă vor intoarce dosarul pe masa procurorilor. 

Astfel, luna viitoare magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 vor lua o decizie în primul dosar trimis în judecată în care, de asemenea, este dispusă și măsura preventivă de control judiciar, iar liderul suveranist este pus sub acuzare pentru propagandă legionară. Acuzații care, spun însă avocații, nu se susțin cu probe concrete, dar nici cu argumente.

Vă reamintim că la termenul trecut s-au ridicat mai multe cereri și excepții de către avocați în fața instanței și de asemenea mai multe excepții de neconstituționalitate, printre care s-a cerut de către avocații lui Georgescu să se reîntoarcă dosarul înapoi pe masa procurorilor la Parchet, un moment care ar putea aduce o răsturnare de situație în acest caz. 