Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa au anunţat, vineri, că un băiat de 15 ani a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

”Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 13:30, suspectul, în timp ce se afla în incinta unei unităţi de învăţământ din municipiul Târgovişte, ar fi intrat într-o sală de clasă, unde se desfăşura o oră de curs susţinută de un profesor, în vârstă de 72 de ani, iar pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe acesta.

Ulterior, bărbatul de 72 de ani a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Potrivit reprezentanților instituției, băiatul de 15 ani urmează să fie prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri preventive.

Acest incident nu este singurul care are loc într-o școală din România. Vă reamintim că o tânăra de 18 ani, elevă la un liceu din Târgu Jiu, a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce miercuri l-a amenințat cu un briceag pe un elev de 15 ani.

De asemenea, o adolescentă în vârstă de 14 ani a fost plasată sub control judiciar pentru 45 de zile, după ce joi și-a bătut o colegă în incinta unei şcoli din judeţul Arad.

Oamenii legii spun că victima a fost lovită pumnii la nivelul capului până şi-a pierdut cunoştinţa și are nevoie de 12-14 zile de îngrijiri medicale.