”Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş, la data de 09.10.2025, au dispus măsura controlului judiciar pe o perioadă de 45 de zile împotriva inculpatei minore R.N.D. cercetată sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire sau alte violenţe, faptă prevăzută de art. 193 alin. 2, alin. 2 ind. 1 lit. b) şi c) Cod penal”, anunţă, vineri, Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş.

Procurorii au transmis că incidentul a avut loc pe 1 octombrie, în jurul orelor 07:45, în curtea Şcolii Gimnaziale Pilu din jud. Arad.

”Inculpata minoră R.N.D. în vârstă de 14 ani, în timp ce se afla în curtea Şcolii Gimnaziale Pilu din jud. Arad, pe fondul unui conflict spontan, i-a aplicat persoanei vătămate minore I.N.C. în vârstă de 12 ani, mai multe lovituri cu pumnii la nivelul capului şi a tras-o de păr, persoana vătămată pierzându-şi cunoştinţa şi căzând la pământ. Minorei I.N.C i-au fost cauzate leziuni traumatice care necesită 12-14 zile de îngrjiri medicale conform certificatului medico-legal emis de SJML Arad”, au mai spus aceștia.

Surse din cadrul anchetei spun că întregul conflict ar fi pornit din cazua unui băiat.

În acest caz, cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale a inculpatului.