”Evenimentele din ultimele luni ne-au arătat că avem nevoie de reguli simple și clare. În timp ce unii ne explică de ce „nu se poate”, la Ministerul Sănătății am hotǎrât ca împreună cu specialiștii din domeniu sǎ analizǎm toate rapoartele de control și sǎ venim cu modificǎri ferme și concrete.

Iar după ce vezi, punctual, unde apar vulnerabilitățile, devine evident că un sistem devine cu adevărat sigur doar atunci când regulile sunt actualizate și respectate. Asta trebuie să garantăm noi.

În acest context, astăzi am publicat în transparență decizională proiectul de Ordin care actualizează Regulamentul de organizare și funcționare a secțiilor și compartimentelor ATI. Sunt modificări necesare, care reașază regulile și întăresc zona de anestezie și terapie intensivă, acolo unde fiecare detaliu poate face diferența”, a transmis ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a subliniat că acest act normativ a fost elaborat cu sprijinul Președintelui Comisiei de ATI din Ministerul Sănătății, prof. dr. Dorel Săndesc și a Președintelui Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă.

”Ce modificăm:

• Introducem un mecanism clar de clasificare a secțiilor ATI în trei categorii (categoria 1, categoria 2, categoria 3), în funcție de complexitatea cazurilor tratate și de infrastructura disponibilă. În acest fel, realizăm un traseu clar al pacienților critici în unitățile din România și ne asigurăm că oamenii ajung acolo unde pot beneficia de cele mai bune tratamente.

• Stabilim obligativitatea ca orice unitate publică sau privată care realizează anestezie să dețină minimum un pat de supraveghere postanestezie corect dotat. Această măsură crește siguranța pacientului și a actului medical, iar normativul devine mai strict și mai clar.

• Solicităm tuturor unităților publice sau private să facă dovada că dețin în proprietate echipamentele medicale pe care le utilizează și că au contracte de service și mentenanță valabile.

• Impunem ca toate unitățile sanitare în care se desfășoară anestezie/terapie intensivă pentru copii să fie dotate cu echipamente medicale dedicate profilului pediatric.

• Definim mai clar atribuțiile medicilor confirmați în specialitatea ATI și ale medicilor din alte specialități care dețin atestat în terapie intensivă și activează în secțiile sau compartimentele ATI.

• Clarificăm criteriile privind normativul de personal și definim structura echipei multidisciplinare. Medicina nu este despre un om sau doi, ci despre echipă, iar în ATI echipa face diferența”, a mai transmis oficialul.

Potrivit șefului de la Sănătate, prin modificările propuse, ”introducem categorii noi de personal: medici confirmați în specialitatea epidemiologie, medici confirmați în specialitatea farmacologie clinică, farmacist confirmat în farmacie clinică, psihologi, fizioterapeuți etc”.

”Pentru a putea controla răspândirea infecțiilor nosocomiale în secțiile ATI, venim cu modificări concrete: completăm echipa ATI cu medic infecționist sau epidemiolog și oferim posibilitatea angajării unui asistent dedicat monitorizării infecțiilor asociate asistenței medicale.

Aceste schimbări sunt despre siguranță reală, nu despre birocrație. Sunt măsuri concrete care elimină improvizațiile, reglementează ferm activitățile de anestezie și consolidează protecția pacienților.

Vom continua controlul în toate unitățile, publice și private, care efectuează proceduri de anestezie. Verificăm fiecare structură, fiecare procedură, fiecare aviz.

Încrederea nu se construiește cu lozinci sau vorbe goale, ci cu măsuri administrative care aduc schimbarea necesară în sănătate.

Încrederea ne face bine doar atunci când pacientul simte că poate avea cu adevărat încredere, iar personalul medical este în siguranțǎ”, a conchis ministrul Sănătății.