Conform reglementărilor în vigoare, pensiile virate pe card sunt programate în mod normal pentru data de 12 ale lunii, cel târziu 13. În luna octombrie însă, ziua de 12 pică într-o duminică, motiv pentru care autoritățile au decis ca banii să fie virați mai devreme, pe 10 octombrie, adică vineri, relatează Click!.

Astfel, pensionarii care primesc pensia pe card vor avea acces la bani cu două zile mai devreme decât de obicei. Pentru pensionarii care primesc pensia prin intermediul Poștei Române, lucrurile rămân în mare parte neschimbate. Aceștia vor începe să încaseze pensiile începând cu 1 octombrie, zi de miercuri, conform calendarului obișnuit.

Pensionarii primesc actualizările și diferențele restante

Tot în octombrie, pensionarii care au depus cereri de recalculare pentru veniturile nepermanente vor primi pensia actualizată, în funcție de deciziile emise de casele de pensii. În plus, cei care au trecut recent de la pensie anticipată la pensie pentru limită de vârstă vor încaseze diferențele restante într-o singură tranșă.

Potrivit procedurilor legale, aceste sume trebuie achitate în luna octombrie, cel târziu la două luni de la emiterea deciziei oficiale. Spre exemplu, dacă noua pensie este mai mare cu 450 de lei pe lună, pentru o perioadă de 10 luni, pensionarul ar trebui să primească 4.500 de lei. După reținerea impozitului de 10%, suma netă ajunge la 4.050 de lei.

„Este important ca aceste plăți să se facă la timp. Pensionarii au dreptul să primească diferențele restante conform legii, iar întârzierile nu sunt acceptabile”, au transmis reprezentanți ai caselor de pensii, potrivit sursei menționate.