Noul proiect de lege privind RCA aduce o veste bună pentru șoferii care rămân fără permis de conducere și trebuie să circule ca pietoni, deoarece aceștia vor putea suspenda temporar polița de răspundere civilă auto. Această prevedere se află în prezent în proces de dezbatere în Parlament și nu este singura modificare care îi va afecta în mod direct pe șoferi.

Noul proiect de lege RCA prevede că în cazul în care rămâi fără permis și stai cu mașina parcată, vei putea suspenda temporar polița pe perioada în care nu poți conduce. În cazul în care perioada respectivă depășește durata poliței ți se va permite prelungirea acesteia. Mai mult decât atât, polița de asigurare RCA va putea fi verificată nu doar în trafic, ci și atunci când autoturismul este parcat.

Conform unui document apărut în spațiul public, sunt discuții pe mai multe modificări care ar putea apărea în noua lege RCA care se „coace” încă de când s-a prăbușit societatea de asigurări Euroins, scrie Wall-Street.ro. După ce autoritățile au permis prelungirea valabilității polițelor de asigurare emise de compania care a intrat în faliment, politicienii pregătesc noile prevederi ale cadrului legal menit să protejeze pe asigurați de astfel de situații în viitor, dar și să-i sancționeze mai drastic pe cei care încalcă legea. Până ce apare noua lege, însă, șoferii se bucură și de plafonarea prețului la asigurarea obligatorie auto.

Actele necesare pentru a cere suspendarea plății asigurării vor include:

cerere la asigurător cu dovada;

mașina să fie ținută în afara părții carosabile;

perioada asigurării se prelungește prin act adițional.

În actualul text de lege se vor mai adăuga mai multe prevederi. La punctul 6), vor fi incluse cinci alineate noi:

„45) Asiguratul poate solicita în scris asigurătorului RCA suspendarea efectelor contractului RCA pe perioada suspendarii, in condiţiile legii, a inmatriculări vehiculului sau a suspendării dreptului de circulație a acestuia, cu prezentarea dovezii existentei acesteia.

(5) Asigurătorul RCA comunică asiguratului, în termen de 5 zile de la data solicitării prevăzute la alin. (51), suspendarea efectelor contractului RCA.

(5") Pe toată durata suspendării înmatriculării şi/sau a dreptului de circulație a vehiculului şi a efectelor contractului RCA, vehiculul se imobilizează într-un spațiu privat, in afara domeniului public.

(5) Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (3) reprezintă încălcarea obligațiilor de asigurare RCA.

(55) In cazul suspendări efectelor contractului RCA, valabilitatea acestuia se prelungește cu perioada pentru care efectele contractului au fost suspendate, prin emiterea unui act adițional.”

Poliția va putea să controleze RCA chiar dacă mașina este parcată

Alte noutăți în lege se găsesc la articolul 28, după alineatul (2) unde se menționează și că „(2) Controlul asigurării RCA este permis și atunci când acesta se realizează prin intermediul unor dispozitive tehnice ce fac parte dintr-un sistem electronic de control şi gestiune a traficului la nivel local sau național, atunci când verificarea se realizează şi asupra vehiculelor care staționează în mod obişnuit pe teritoriul României și se realizează fără oprirea vehiculelor”.

În plus, la Articolul 4 se introduce prevederea că „(1) Sunt exceptate de la obligativitatea Incheierii unui contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv in cadrul evenimentelor şi activitatilor sportive cu motor, inclusiv al curselor, al competițiilor, al antrenamentelor, al testărilor şi al demonstratiilor care se desfăşoară in Romlais Intr-o zona cu acces restricționat și demarcată, atunci când organizatorul evenimentului sportiv sau o al parte a încheiat o asigurare facultativă sau dispune de un instrument de garantare alternativ care acoperi prejudiciile provocate de către vehicule oricărei părți terțe, inclusiv spectatorilor şi altor persoane prezente, dar care nu acoperă neapărat prejudicile produse conducătorilor auto participanți și vehiculelor acestora.”

În prezent, în România, prețul polițelor RCA este plafonat cel puțin până la sfârșitul anului.

