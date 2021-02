Analiza INSP a stabilit trei scenarii.privind evolţia pandemiei în luna următoare, luând în calcul datele colectate de la reluarea cursurilor școlare.

Astfel, cel ma pesimist dintre scenarii indică o creştere constantă a numărului de cazuri, cu 4%/zi, ceea ce ar conduce la o medie de 8.900 de cazuri/zi în data de 20 martie. În cel mai optimist scenariu, rata constantă de creștere ar fi de 1%/zi, ceea ce ar duce la o medie de 3.300 de cazuri pe 20 martie.

În fine, scenariul moderat mizează pe o creştere constantă de 2%/zi, tradusă într-o medie de 4.600 de cazuri zilnice la data de 20 martie.

Potrvit autorilor analizei, creșterea numărului de cazuri nu poate fi pusă pe seama răspândirii în comunitate a variantei de virus din Marea Britanie, ci mai degrabă pe seama deschiderii școlilor și reluarea anumitor activități. Fenomenul "va introduce un nivel sporit de mobilitate si interacțiune suplimentare in cadrul comunităților, ceea ce va afecta situația epidemiologica. La acestea se adaugă si redeschiderea in unele zone a activităților operatorilor economici din domeniul horeca, jocuri de noroc si cultura, precum si probabil o relaxare la nivel individual in ceea ce privește măsurile de protecție și a interacțiunilor, datorata "oboselii pandemice", potrivit comunicatului INSP.