Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte PSD și ministru al Transporturilor, a comentat numirea lui Victor Ponta în Guvernul condus de Marcel Ciolacu, președintele PSD și a lansat un nou scenariu pentru prezidențialele de anul viitor.

„Eu îl știu pe Victor Ponta din perioada Tineretul Democrat, la inceputul anilor 2000. Victor e un om de stânga, care, din perspectiva anului 2024, după 20 de ani de candidat și de președinte de dreapta, România ar avea nevoie de un președinte de stânga.

Aș fi supus în birou (PSD; n.r.), fiind vorba de un fost președinte. Nu e decizia personală doar a lui Marcel Ciolacu sau a lui Sorin Grindeanu.

E vorba despre o personalitate, de un fost președinte.

Așa cum a fost și in cazul meu discuția, pentru că și la mine a fost vorba de o discuție în interiorul Biroului de conducere al partidului. Așa e normal să fie și în cazul lui Victor”, a declarat ministrul Sorin Grindeanu, la un post TV, potrivit Realitatea PLUS.

Declarațiile lui Grindeanu vin după ce Ponta a fost numit consilier onorific în domeniul relațiilor internaționale al premierului Marcel Ciolacu.

În ultima încercare de a deveni președinte al României, Victor Ponta a obținut 45,56% din voturi în al doilea tur de la alegerile din 2014, cu aproape 10% mai puțin decât Klaus Iohannis, care a devenit președinte cu 54,43% din voturi.

Victor Ponta nu ascunde că își dorește să revină în PSD

Victor Ponta a declarat în urmă cu câteva zile că ar fi dispus să revină în PSD, după ce a fost exclus pe vremea lui Liviu Dragnea, în iunie 2017 după episodul „baricadării” în Palatul Victoria a fostului premier Sorin Grindeanu. Fostul președinte al PSD spune că a fost exclus din partid pentru ceva ce consideră că a făcut bine, în acel faimos scandal care l-a implicat pe Sorin Grindeanu.

„Nu depinde doar de mine şi de Ciolacu. Dacă o vor face şi eu şi colegii mei din Pro România suntem foarte bucuroşi. Dacă va exista o discuţie, o purtăm cu toată deschidere”, a adăugat Ponta.

„Eu nu am plecat din PSD. Am fost exclus de colegii mei ai mei din Pro România pentru ceva ce cred am făcut bine, dacă mă întrebaţi şi azi şi anume ne-am opus lui Liviu Dragnea în faimosul scandal cu Sorin Grindeanu. Între timp PSD, aşa nu oficial, dar într-un fel şi-a mai recunoscut din greşeală. În primul rând, luându-l pe Sorin Grindeanu înapoi. Suntem social-democraţi. Mai departe însă chestiunile de partid, e mai greu pentru PSD să spună «măi, chiar am greşit atunci când v-am dat afară. Asta e. Aşa era vremea lui Dragnea». Dacă o vor face şi eu şi colegii mei din Pro România suntem foarte bucuroşi”, a mai declarat Victor Ponta.

Victor Ponta a fost preşedintele PSD în intervalul 2010-2015 şi co-preşedinte al USL, din 2011, împreună cu Crin Antonescu, liderul PNL de la acea dată. Ponta a fost premier din mai 2012 până în noiembrie 2015, atunci când a demisionat din funcţie, pe fondul presiunii societăţii civile, după tragedia de la Colectiv. Iar în iunie 2017 a fost exclus din PSD după ce partidul condus de Liviu Dragnea la acea dată i-a retras sprijinul politic fostului premier Grindeanu, care nu a vrut să renunțe la conducerea Guvernului. În plus îl numise atunci pe Victor Ponta la șefia Secretariatului General al Guvernului. Ponta a înfiinţat partidul Pro România în 2018.