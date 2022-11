Mai multe curse de pe Aeroportul Internațional din Iași au fost afectate de ceața densă din această dimineață. Spre exemplu, o cursă de la Iași către Billund (Danemarca) are o întârziere estimată de 170 de minute, iar una către Londra are o întârziere de 180 de minute. Aceștia au publicat pe Facebook lista cu zborurile care nu pot decola, precizând că siguranța pasagerilor și a echipajului de zbor are prioritate iar traficul aerian se va desfășura în funcție de condițiile meteo.