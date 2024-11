Conform relatărilor părintelui copilului agresat, incidentul s-ar fi petrecut marți, 19 noiembrie. La finalul programului educațional, mama micuțului a observat că acesta are mai multe vânătăi, zgârieturi și cucuie la nivelul capului și al feței. Femeia a povesti că băiețelul era speriat, plângea și era foarte afectat de evenimentele de peste zi.

Inițial, educatoareai i-ar fi spus mamei că a căzut cu micuțul de pe scări. Ulterior, aceasta și-a modificat afirmația, menționând că micuțul a căzut singur de pe scări. Lucrurile nu s-au oprit însă aici, pentru că educatoarea a avut și o a treia variantă a celor întâmplate în acea zi. Mai exact, aceasta i-a spus mamei că băiatul a fost lovit de ceilalți copii în timp ce se jucau.

„Eu am doi copii, ambii frecventând Centrul Bambino din luna octombrie. Începutul a fost foarte bun, copiii erau entuziasmați de această grădiniță, așteptau cu nerăbdare să intre. De ceva timp, am observat că băiețelul de 2 ani și jumătate, din grupa mică, refuză să mai meargă la grădiniță, plânge necontrolat când ajunge. Totul a culminat marți după masă când l-am luat pe băiat de la grădiniță lovit, speriat, cu vânătăi pe față și capul plin de cucuie. Mi-a fost pus în brațe și educatoarea mi-a spus <Ia-ți-l acasă, că am căzut cu el de pe scări>. Asta a fost prima variantă. Eu am început cu telefoanele, cu insistențele să aflu care a fost adevărul. Următoarea variantă care mi s-a zis a fost că băiatul a căzut singur de pe scări, ca ulterior să mi se spună că a fost lovit de ceilalți copii de la grupă, în joaca lor. Deci trei versiuni.

Sunt niște imagini de la grupă unde copiii se ciondănesc, dar băiețelul este îmbrâncit, nu lovit de ceilalți micuți, nu justifică vânătăile de la cap și față. Am acces la camere, însă fără sunet și acestea nu acoperă toate unghiurile. Eu credeam foarte mult în această educatoare, dar ulterior mi-au confirmat alte persoane că vorbește foarte urât cu copiii, țipă la ei etc. (...)”, a povestit mama copilului pentru Monitorul de Suceava.

Cum a pus la cale educatoarea o "chetă" pentru o blană din Turcia? Discuții revoltătoare pe grupul de părinți

Mama copilului a postat o serie de conversații pe care le-a avut cu educatoarea pe parcursul mai multor zile, când însă "apele" în grădiniță erau ceva mai liniștite. Pe acestea le-ar fi legat chiar o prietenie, părintele menționând că inițial o aprecia pe educatoare și îi era recunoscătoare pentru activitatea de la centru.

În conversațiile menționate, educatoarea îi comunică mămicii că se apropie ziua ei și că merge în Turcia, de unde ar dori să-și cumpere o haină de blană. Cele două s-au pus chiar de acord să anunțe pe grupul părinților o „chetă”, banii strânși urmând să acopere jumătate din costul blănii. Cealaltă jumătate urma să fie suportată de angajata centrului educațional.

Referitor la acest cadou, educatoarea susține însă că mama ar fi fost cea care a insistat pentru oferirea sa.

Conducerea grădiniței sustine, în schimb, că a pus la dispoziția mămicii toate materialele video de pe camerele de filmat la care au acces toți părinții și care arată „clar” că băiețelul a fost lovit de doi colegi.

„Cu toate acestea, mama copilului a refuzat să le vizioneze și a ales să susțină în mod fals că acesta a fost lovit de educatoare, răspândind acuzații în mediul public și refuzând orice formă de dialog constructiv. Materialele video confirmă că situația descrisă de către mamă nu reflectă realitatea și nu există nicio dovadă care să susțină acuzațiile aduse împotriva educatoarei. (...) Avem dovezi clare, care confirmă adevărul și le vom prezenta organelor abilitate pentru o analiză obiectivă. Am demarat deja o anchetă internă pentru a evalua situația și vom lua toate măsurile necesare pentru a proteja reputația centrului educațional Bambino și pentru a ne asigura că faptele sunt corect înțelese. Ne exprimăm regretul că s-a ajuns la această situație și rămânem deschiși către un dialog constructiv, bazat pe respect și transparență”, au transmis reprezentanții centrului educațional, potrivit sursei citate.

Educatoarea implicată a menționat că incidentele dintre copii ar fi avut loc cât timp ea era la baie cu un alt băiețel și că întreaga scenă a fost filmată, materialul fiind depus la Poliție.