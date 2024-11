"Unde este patul tău şi unde este scaunul tău? Pe scaunul tău! Ţi-am spus să pui mâna să te schimbi! Dacă te mai văd că te ridici de pe scaun, te mănânc" au fost cuvintele aspre ale educatoarei. Însă, din înregistrare, nu a fost clar dacă educatoarea a lovit copilul sau un obiect.

În urma incidentului terifiant, părinții îngrijorați au făcut mai multe sesizări la conducerea grădiniței. La scurt timp, directorul instituției a sesizat Inspectoratul Școlar, care a deschis o anchetă.

În plus, educatoarea, care are 20 de ani de experiență în domeniu, a fost suspendată din funcție. Pe parcursul anchetei, femeia este obligată să vină la serviciu în continuare, însă nu are voie să mai stea cu cei mici.

Părinții au susținut că nu au mai avut loc incidente similare în cazul acestei grădinițe și că nu s-ar fi așteptat la o asemenea situație. Unii dintre ei se tem în continuare pentru siguranța copiilor și consideră că ar fi necesară instalarea unor camere de supraveghere.