"Uitati -va putin cum misc. Daca se pune un copil aici, nu cade cu totul de aici? Asta sunt lucrarile ce le-au facut pe fonduri. Facute in bataie de joc. Uitati-va si dvs, dna educatoare venea cu ei aici, in parc. Cum poti sa lasi asa beton aici cand un copil are 3-4 ani", spune o mamica.

Părinții se tem pentru siguranța copiilor lor și cer să fie mutați.

"Nu am fi de acord ca copiii nostri sa fie pusi in pericol de copiii astia mari, va dati seama", spune un parinte.

"Nu are absolut niciun aviz. Nu poti sa ne spui de azi pe maine de maine <<Nu iti mai aduci copiii la gradinita>>", afirma un altul.

Părinții dau vina pe reprezentanții primăriei pentru că în 2 ani nu au făcut recepția clădirii.

"Receptia se face in 2 saptamani. Acum s-au finalizat lucrarile", a aratat Alexandru Borugă, primarul comunei Broșteni.

"Pana la acest moment, OAT Brosteni nu a efetuat nicio solicitare de convocare a comisiei de receptie", spune Daniela Înțeleptu, purtătorul de cuvânt al ISU Mehedinți.