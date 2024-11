Scenele șocante, povestec părinții, se întâmplă de cel puțin 3 ani. Mai mulți copii au fost supuși umilințelor, agresiunilor fizice și verbale, de-a lungul anilor.

"Fetita mea nu voia sa mearga la gradinita sub nicio forma, trebuia sa duc lupte de convingere cu ea ca sa o aduc aici. Initial, fiind grupa mica, am zis ca e o chestier de acomodare. Era foarte speriata, avea momente cand tremura... Am ajuns inclusive si la psihiatru. Cu rigla peste maini sau peste corp, asta e cee ace a pățit cel putin fetita mea. Cu doamna educatoare nu se putea discuta, tipa inclusive la mine daca incercam sa o acuz de orice comportament nepotrivit cu copiii. Ii era frica sa nu pateasca ceva sau sa fie pedepsita, exista scaunul rusinii, a vazut cum ii impinge pe alti copii", a povestit un parinte.

"Personal am vazut cu ochii mei cand dansa smucea un alt copil pe motiv ca era neascultator. Cu dansa nu se putea discuta, tot timpul tipa, inclusive la parinti. Cei mici spuneau ca le e frica de doamna educatoare. Am fost nevoita si eu dupa un an de zile sa mut copilul pentru ca copilul mi-a transmis ca nu mai poate sa ramana la aceasta grupa si ca nu doreste sa ramana in gradinita, daca nu-l mut, intrucat doamna e mult prea tipacioasa si efectiv simte ca-l surzeste, aestea au fost cuvintele copilului", spune un altul.

"Copilul a fost lovit pentru ca nu a pus un scaun in pozitia dorita de catre dansa. A incercat sa manipuleze situatia si sa-l convinga pe copil ca a fost doar o greseala a lui, lucru contrazis de camerele de luat vederi. Din spusele copilului, incidental nu este primul, spunand ca a mai fost lovita o data la somn in zona mainilor pentru ca nu putea sa adoarma. Atunci cand copilul solicita permisiunea de a merge la toaleta, deseori primea un refuz, ceea ce-l determina sa se abtina si sa faca pe el de frica", a povestit o mamica.