VIDEO/ SCANDAL la conferința de presă a lui Nicușor Dan. Polițiști, claxoane și substanțe dezinfectante

Nicusor Dan sustine ca ar fi fost sabotat de angajații de la salubrizare din Sectorul 5 si a acuzat ca PSD-ul "nu este in stare sa asculte" un punct de vedere contrar opiniei sale.

"Noi am venit aici sa vorbim despre dezvoltarea Sectorului 5. Am venit sa vorbim de locuri de munca. Iata PSD-ul mineriadelor, PSD-ul lui 10 august, care nu e in stare sa asculte un punct de vedere contrar, dar pentru ca aici este un reprezentant al statului, al Politiei, va invit sa veniti cu mine ca sa legitimizam politistul care nu a semnalat ca este o grava perturbare a ordinii publice, zgomotele pe care utilajele le fac", a spus Dan.