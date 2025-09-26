Cum s-a petrecut incidentul?

Potrivit martorilor, băiatul a început să țipe și să amenințe călătorii, lovind o femeie și doi bărbați. În cele din urmă, s-a năpustit asupra conducătorului autobuzului, pe care l-a scuipat și l-a insultat cu expresii obscene, conform unui site de știri. Îmbrăcat în haine negre și purtând un rucsac verde, adolescentul avea tot timpul telefonul în mână, părând că își filmează propriile fapte.

În imaginile surprinse la fața locului, se vede cum acesta îl lovește pe șofer, în timp ce o pasageră strigă „sunați la Poliție!”. Conducătorul autobuzului a încercat să îl oprească, dar tânărul a fugit imediat după incident. Ulterior, ar fi vandalizat un autoturism parcat pe o stradă din apropiere.

Minorul, identificat de polițiști

Echipajele de ordine publică au fost chemate prin 112 și au intervenit pe strada Mihai Eminescu. Din verificările făcute, a reieșit că agresorul este un adolescent de 15 ani, deja cunoscut pentru comportamentele sale turbulente.

Poliția a confirmat deschiderea unui dosar penal pentru lovire sau alte violențe și distrugere. „În cauză se continuă cercetările sub coordonarea procurorului, pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor și luarea măsurilor legale”, au transmis autoritățile.

Incidentul a stârnit revoltă în rândul pasagerilor, care spun că se tem pentru siguranța lor atunci când folosesc transportul public din oraș.