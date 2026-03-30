Documentul urmează să fie supus luni la vot în Knesset (parlamentul israelian), în a doua și a treia lectură.

Mesajul comun al celor patru miniștri de externe

Miniștrii de externe din Germania, Franța, Italia și Regatul Unit au semnat un comunicat comun în care și-au exprimat poziția fără echivoc:

„Noi, miniştrii de Externe din Germania, Franţa, Italia şi Regatul Unit, ne exprimăm îngrijorarea profundă faţă de subiectul unui proiect de lege care lărgeşte în mod semnificativ posibilităţile de impunere a pedepsei cu moartea în Israel. Adoptarea unui asemenea text riscă să pună sub semnul întrebării angajamentele Israelului în domeniul principiilor democratice. Cerem decidenţilor israeliani din Knesset şi din Guvern să abandoneze acest proiect de lege."

Ce prevede legea și cui i se aplică

Proiectul de lege, inițiat de extrema dreaptă israeliană, stabilește că pedeapsa capitală poate fi aplicată în următoarele circumstanțe:

„Oricine cauzează în mod intenţionat sau prin indiferenţă moartea unui cetăţean israelian din motive rasiste sau ostile faţă de o comunitate şi cu scopul de a dăuna Israelului şi renaşterii poporului evreu în ţara sa, va fi pasibil de pedeapsa cu moartea."

Formularea acestui text are o implicație directă și controversată: pedeapsa cu moartea poate fi aplicată unui palestinian care ucide un israelian, însă în niciun caz unui israelian care ucide un palestinian, o asimetrie juridică care a generat critici imediate din partea organizațiilor internaționale pentru drepturile omului, scrie The Guardian.

Consiliul Europei cere și el renunțarea la proiect

Apelul european nu s-a limitat la cei patru miniștri de externe. Secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, a intervenit tot duminică, solicitând Israelului să renunțe la această inițiativă legislativă. Berset a caracterizat proiectul drept „un pas înapoi grav faţă de moratoriul de facto aflat de mult timp în vigoare în Israel."

Contestație anunțată la Curtea Supremă

Chiar dacă proiectul de lege va trece de votul din Knesset, el urmează să fie contestat prin recurs la Curtea Supremă israeliană, un proces care ar putea bloca sau modifica substanțial aplicarea sa în practică.

De două ori în 75 de ani: istoricul pedepsei capitale în Israel

Pedeapsa cu moartea a fost aplicată în Israel doar în două rânduri de la înființarea statului. Prima execuție a avut loc în 1948, la un an după proclamarea statului Israel, când un căpitan din cadrul armatei a fost acuzat de înaltă trădare și executat. A doua și ultima execuție din istoria Israelului a avut loc în 1962, când criminalul de război nazist Adolf Eichmann a fost spânzurat.

