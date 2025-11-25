Cei doi, împreună cu o a treia persoană, sunt acuzați că ar fi agresat un bărbat de 37 de ani pe o stradă din municipiu.

Agresiune în plină stradă, urmată de descinderi ale poliției

Incidentul s-ar fi petrecut pe 23 noiembrie, atunci când victima ar fi fost lovită de trei persoane. Înaintea agresiunii, bărbatul ar fi mers la locuința uneia dintre persoanele implicate și ar fi spart un geam, motiv pentru care tensiunile au escaladat rapid. Deși a fost bătut, acesta a declarat că nu dorește emiterea unui ordin de protecție.

În baza probelor adunate, anchetatorii au organizat o percheziție în Iași, iar pe 24 noiembrie au reținut-o pe Ramona Corduneanu, în vârstă de 43 de ani, pentru 24 de ore. Ea urmează să fie prezentată instanței cu propuneri legale.

Celelalte două persoane implicate — Adrian Corduneanu și fiul celor doi, un minor de 15 ani, potrivit surselor IPJ — sunt în continuare căutate, tot pentru lovire și tulburarea ordinii publice.

IPJ Iași confirmă intervenția

Reprezentanții poliției ieșene au transmis detalii despre operațiune:

„Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au efectuat o percheziție în cadrul unui dosar penal privind infracțiuni de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii publice. În urma verificărilor, o femeie a fost reținută, iar pentru alte două persoane au fost emise mandate de aducere”, au precizat autoritățile.

Cine este Ramona Corduneanu, „Diamantul Roz”

Ramona Corduneanu este una dintre cele mai cunoscute figuri feminine ale lumii interlope ieșene. Căsătorită cu Adrian Corduneanu de peste două decenii, aceasta i-a stat alături în numeroase episoade controversate, inclusiv în timpul perioadelor în care bărbatul s-a aflat în penitenciar.

Deși provine dintr-o familie înstărită, Ramona a intrat încă din adolescență în anturajul clanului Corduneanu, devenind în timp una dintre figurile centrale ale grupării. Cuplul are trei copii — două fete și un băiat — iar de-a lungul anilor, femeia a fost implicată în mai multe dosare ce vizau încălcarea legii.

Relația tumultuoasă cu Adrian Corduneanu

În 2018, cei doi au trecut printr-o scurtă despărțire, moment în care Ramona a dispărut câteva zile de acasă, generând tensiuni în interiorul clanului. Reconcilierea a venit rapid, chiar dacă Adrian era încarcerat la acea vreme.

Ramona declara ulterior că certurile sunt firești într-o familie:

„Orice cuplu care nu se ceartă nu se iubește. Noi suntem uniți, indiferent de încercări”, spunea aceasta într-un interviu.

În timp ce Ramona se află în custodia poliției, Adrian „Beleaua” Corduneanu și fiul lor sunt încă de negăsit. Autoritățile continuă verificările pentru a-i localiza și a-i aduce la audieri în dosarul care agită din nou scena interlopă din Iași.