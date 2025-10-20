Pe lângă acțiunea civilă, interlopul a formulat și o plângere penală împotriva unui cadru medical de la Spitalul Militar din Cluj-Napoca. Deși inițial plângerea a fost clasată, un judecător a dispus reluarea cercetărilor și audierea persoanelor implicate, scrie ziarul Unirea.

Deținutul a dezvoltat o boală gravă de ficat, pentru care a urmat un tratament în penitenciar. La un moment dat, un medic a decis să întrerupă tratamentul, având în vedere riscul ridicat al acestuia „de a dezvolta o formă gravă de COVID".

Clămparu afirmă că medicul a numai protocolul medical în vigoare, ci și obligaţia fundamentală de a-l informa în legătură cu motivele deciziei şi consecințele acesteia Deținutul a depus o plângere și la Colegiul Medicilor, care a fost respinsă.

Clămparu execută o pedeapsă de 25 de ani în regim închis, la Penitenciarul Aiud, după ce a fost extrădat din Spania în 2015. Condamnat în România, Spania și Italia, acesta avea sentințe cumulate de aproape 50 de ani, dar magistrații români au decis în 2017 ca pedeapsa să fie executată în țară. Până acum, a ispășit 14 ani, la care se adaugă eventualele zile câștigate în penitenciar.