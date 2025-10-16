Incidentul a avut loc chiar în curtea școlii, în timpul unei ore de sport, și a provocat panică printre elevi și cadrele didactice.

Cum s-a întâmplat totul?

Potrivit Poliției Capitalei, ancheta a început pe 14 octombrie, după ce cadrul didactic – un tânăr de 27 de ani – a apelat numărul de urgență 112, reclamând că a fost amenințat de tatăl unei eleve.

Din primele verificări a rezultat că bărbatul, cunoscut de autorități pentru antecedente violente, a venit la școală nemulțumit de modul în care profesorul ar fi gestionat un conflict minor între fiica sa și un coleg de clasă. Discuția a degenerat rapid, iar părintele ar fi început să-l amenințe pe profesor, spunându-i că „îl va lovi” și „îl va tăia cu briceagul”. Deși nu a folosit efectiv un obiect tăietor, tonul agresiv și limbajul violent au generat o stare de teamă printre martorii prezenți.

„Prin comportamentul său, bărbatul a creat panică și neliniște în rândul elevilor și profesorilor, perturbând activitatea educațională și ordinea publică”, a transmis Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

După strângerea probelor, anchetatorii au emis un mandat de aducere, iar miercuri, 15 octombrie, bărbatul a fost condus la audieri și ulterior reținut pentru 24 de ore.

El este cercetat pentru amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Surse apropiate anchetei susțin că suspectul este considerat liderul unei grupări interlope din București, iar în trecut ar fi fost implicat în mai multe fapte cu violență. De această dată, reacția sa ar fi fost provocată de simplul fapt că profesorul de sport nu a intervenit într-o dispută verbală între copii.

Profesorul a declarat polițiștilor că incidentul dintre elevi nu a fost unul grav și că a încercat să gestioneze situația fără să alarmeze părinții.