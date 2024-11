Trei echipaje de poliție au ajuns în acestă dimineață la cimitirul unde a fost înmormântat Silviu Prigoană. Deși ceremonia a fost una restrânsă, la câteva zile distanță, fosta lui soție a decis să facă scandal. Femeia a cerut să fie filmată de televiziuni în timp ce i-a adus un omagiu.

Una dintre dorințele fondatorului Realitatea era ca ceremonia lui de înmormântare de aici de la cimitirul evanghelic luteran să fie una discretă, la care să participle doar rudele și câțiva apropiați ai familiei.

Silviu Prigoană și-ar fi prezis moartea cu câteva luni să moară. Ar fi plănuit inclusiv o ultimă vacanță cu copiii și familia. Moartea afaceristului a lăsat durere în rândul prietenilor și apropiaților.

"Suntem încă devastați și nu putem accepta încă moartea nașului nostru. Îmi vine să plâng pentru că am plans foarte mult. L-am cunoscut de 28 de ani. A fost alături de mine, alături de noi, de fetițele noastre pe care le-a botezat, cel mai bun naș din lume", a declarat Angela Rusu, fina lui Silviu Prigoana.

"Cred că pe data de... marți când se împlinesc 9 zile aș vrea să fac un parastas în memoria lui. Ne consultăm să vedem dacă vom alege o locație. Eu aș vrea să o fac la mine la Călugăreni pentru că am foarte mare spațiu acolo. În memoria lui aș vrea să ne întâlnim câți mai mulți prieteni", a spus afaceristul Catalin Hideg.



"În momentul în care mama mea a avut o problemă la coloană, am apelat la Sivliu pentru o proteză din asta, un brâu.

Am vorbit cu el după amiază, undeva la ora patru. Și Silviu mi-a zis, la ora 09 te prezinți la atelierul ... cu acte medicale", a spus Mircea M. Stoian.



"Am avut un necaz, am avut o fractură și eram în Spitalul Militar, m-a ajutat cu o chestiune tehnică. Era un om al cărui cuvânt te puteai baza", a aratat Andrei Paunescu.