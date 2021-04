Cei doi parlamentari vizați n-au purtat mască în Parlament de mai multe ori. Daniel Ghiță s-a scuzat la ședința trecută spunând că are adeverință medicală, dar nu a prezentat-o până acum. „Doamna preşedintă, nu mai daţi exemple numai de la PSD. Domnul Bulai data trecută nu a purtat mască. Eu am certificat medico-legal, adică adeverinţă medicală. Vă rog frumos să recitiţi legea, apoi să veniţi aici să ne ţineţi lecţii de morală. Dictatura USR PLUS", a spus Daniel Ghiţă la una dintre ședințele trecute.

Deputații ar trebui să discute la ședința de astăzi și sesizarea președintelui de ședință Cristina Prună, care a fost jignită de deputatul Adrian Solomon, spunându-i că „este cel mai slab președinte de ședință” și că ar fi întrecut-o inclusiv pe Roberta Anastase. Ulterior, parlamentarul i-a cerut scuze colegei sale în privat.

Dialogul dintre Solomon și Cristina Prună

„Pe acel scaun a stat Roberta Anastase, doamnă, şi aţi întrecut-o”, a spus Solomon.

„Domnule Solomon, vă rog să aveţi un comportament demn de Camera Deputaţilor, să citiţi Regulamentul şi să lăsaţi aceste aprecieri personale şi să retrageţi imediat ceea ce aţi spus”, a replicat Cristina Prună.

„Sunt conştient de ceea ce spun. Bun, nu sunteţi cel mai prost preşedinte de şedinţă, sunteţi cea mai slabă preşedintă de şedinţă, pregătită. Cea mai slab pregătită”, a răspuns Adrian Solomon.

„Domnule Solomon, vă rog să vă revizuiţi comportamentul şi o să vă dau şi a doua intervenţie. Dar vă rog să vă înscrieţi la cuvânt”, a spus Cristina Prună.