Comparativ cu ianuarie 2025, în septembrie se consemnează o diminuare de 47.663 de posturi ocupate.

Peste 63% dintre posturi erau concentrate în administraţia publică centrală – 798.365 de posturi (în scădere cu 3.464 faţă de august 2025), dintre care 585.281 în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat (minus 1.467 de angajaţi faţă de luna anterioară).

Cele mai multe posturi ocupate se regăseau la Ministerul Educaţiei – 276.544 (minus 539 faţă de august), Ministerul Afacerilor Interne – 125.876 (minus 663), Ministerul Apărării Naţionale – 76.034 (minus 40), Ministerul Finanţelor – 24.030 (minus 103) şi Ministerul Sănătăţii – 18.334 (plus 1).

În instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 8.802 posturi (plus 17 faţă de august 2025), iar în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj erau 43.288 posturi (plus 119). În instituţiile finanţate integral din venituri proprii se înregistrau 160.994 de posturi ocupate (minus 2.133).

La nivelul administraţiei publice locale lucrau, în septembrie 2025, 466.480 de persoane (minus 492 faţă de august), dintre care 285.720 în instituţii finanţate integral din bugetele locale (minus 450) şi 180.760 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (minus 42).