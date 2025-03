Multe dintre proprietățile de aici au fost achiziționate la prețuri derizorii, iar astăzi, ele valorează sume impresionante, transformând acest sat într-un adevărat magnet pentru cei mai bogați români. Această metamorfoză nu doar că a schimbat fața zonei, dar a și creat o comunitate exclusivistă, unde luxul și rafinamentul sunt la ordinea zilei.

La doar 40 de kilometri de București, pe malul sudic al Lacului Snagov, se află locul unde au găsit refugiu cei mai înstăriți oameni ai țării. Accesul din Capitală este rapid, pe DN1, fără prea mult stres sau trafic. Deși localnicii s-au obișnuit cu luxul acestei zone, turiștii sunt adesea impresionați de clădirile impunătoare și de dezvoltarea semnificativă a regiunii. Aici pot găsi parcuri, școli, magazine similare celor din străinătate și tot ce le-ar putea dori.

Prețurile vilelor variază, unele depășind 1,5 milioane de euro, dar se pot găsi și opțiuni la 170.000 sau 250.000 de euro, ceea ce le oferă o competiție serioasă proprietăților din București.

Printre rezidenții acestui sat al bogaților se numără Andreea Esca, care deține o vilă cu un etaj, fotbalistul Ionuț Lupescu, cu o vilă de un milion de euro, și miliardarul Ion Țiriac, care are o proprietate evaluată la 1,5 milioane de euro.

De asemenea, Ioana Băsescu, fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, are o vilă cu parter și etaj, dotată cu piscină, pentru care ar fi plătit 1,4 milioane de euro. Serghei Mizil, un alt rezident al zonei, a fost printre primii care au achiziționat teren în Snagov după Revoluția Română din 1989. Atunci, prețul unui metru pătrat era de doar 4 dolari, în contrast cu cei peste 150 de euro pe metru pătrat în prezent. Deși zona este considerată exclusivistă, Mizil afirmă că nu este necesar să ai o avere colosală pentru a locui pe malul lacului.

„Sunt un vechi locuitor al Snagovului. Am făcut vila după Revoluție. Am mai multe, le am datorită poziției pe care o avea tata. Aici era un golf, nu era nimic. Eu cu familia mea am luat primul aici. Când vii seara aici zici că ești în Olanda. Puteam să iau toate terenurile astea de aici, era 4 dolari metrul, acum 150 de euro metrul. Nu îți trebuie miliarde ca să stai aici.

Primii care s-au mutat aici au fost ăia care stăteau înainte la Snagov, au dezvoltat afaceri. Unii și-au construit casele, cum sunt eu, Patriciu, Irinel Columbeanu și o parte le-au luat de la RAPPS cum e aici Puiu Popoviciu, Badea, dar nu sunt niște sume fabuloase”, spunea, într-un interviu, Serghei Mizil, în urmă cu câțiva ani.

